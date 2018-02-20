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Производители на букву “О”
ООО "Тернофарм"
229 препаратов
229 препаратов
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Полное название
ООО «Тернофарм»
Адрес
46010, Украина,
Телефон
+38 (0352) 25-59-33
Электронная почта
[email protected]
Факс
+38 (0352) 25-59-33
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По популярности
Трикардин сердечные капли
Капли оральные флакон стеклянный 50 мл с пробкой-капельницей №1
Тернофарм
от
50,48
грн
в 920 аптеках
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Трикардин сердечные капли
Капли оральные флакон стеклянный 25 мл с пробкой-капельницей №1
Тернофарм
от
29,89
грн
в 822 аптеках
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Желудочные капли
Капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
от
41,00
грн
в 796 аптеках
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Панкреатин 8000
Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0,24 г блистер №50
ООО "Тернофарм"
от
85,90
грн
в 795 аптеках
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Скипидарная мазь
Мазь туба 25 г №1
Тернофарм
от
25,07
грн
в 778 аптеках
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Борная мазь 5%
Мазь 5 % туба 25 г №1
Тернофарм
от
31,60
грн
в 706 аптеках
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Паста Теймурова
Паста туба 25 г в пачке №1
Тернофарм
от
46,36
грн
в 698 аптеках
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Форт-Гель
Гель 2,5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
от
82,04
грн
в 658 аптеках
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Антитуссин
Таблетки блистер №10
Тернофарм
от
20,25
грн
в 632 аптеках
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Алтейка-Тернофарм
Сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
от
92,66
грн
в 595 аптеках
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Нашатырно-анисовые капли
Капли оральные флакон 25 мл №1
Тернофарм
от
30,17
грн
в 593 аптеках
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Бороментол
Мазь туба 25 г №1
Тернофарм
от
32,67
грн
в 572 аптеках
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Стрептоцид
Таблетки 0,5 г блистер №10
от
8,09
грн
в 552 аптеках
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Зубные капли
Раствор зубной флакон-капельница 20 мл №1
ООО "Тернофарм"
от
17,47
грн
в 533 аптеках
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Прополис
Суппозитории 0,1 г блистер №10
от
143,33
грн
в 529 аптеках
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Холосас-Тернофарм
Сироп флакон 250 г №1
ООО "Тернофарм"
от
90,54
грн
в 519 аптеках
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Альбендазол
Таблетки жевательные 400 мг блистер №3
ООО "Тернофарм"
от
96,38
грн
в 498 аптеках
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Формидрон
Раствор спиртовой для наружного применения флакон полимерный с распылителем 100 мл №1
от
49,66
грн
в 486 аптеках
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Пантенол Плюс
Крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"
от
120,68
грн
в 481 аптеке
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Пантокрин
Экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
Тернофарм
от
253,30
грн
в 481 аптеке
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