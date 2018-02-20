Киев
Производители на букву “О”

ООО "Тернофарм"229 препаратов

229 препаратов
Сортировка: По популярности
Трикардин сердечные капли
Трикардин сердечные капли
Капли оральные флакон стеклянный 50 мл с пробкой-капельницей №1
Тернофарм
от 50,48 грн
в 920 аптеках
Найти в аптеках
Трикардин сердечные капли
Трикардин сердечные капли
Капли оральные флакон стеклянный 25 мл с пробкой-капельницей №1
Тернофарм
от 29,89 грн
в 822 аптеках
Найти в аптеках
Желудочные капли
Желудочные капли
Капли оральные флакон 25 мл №1
Юнифарма
от 41,00 грн
в 796 аптеках
Найти в аптеках
Панкреатин 8000
Панкреатин 8000
Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 0,24 г блистер №50
ООО "Тернофарм"
от 85,90 грн
в 795 аптеках
Найти в аптеках
Скипидарная мазь
Скипидарная мазь
Мазь туба 25 г №1
Тернофарм
от 25,07 грн
в 778 аптеках
Найти в аптеках
Борная мазь 5%
Борная мазь 5%
Мазь 5 % туба 25 г №1
Тернофарм
от 31,60 грн
в 706 аптеках
Найти в аптеках
Паста Теймурова
Паста Теймурова
Паста туба 25 г в пачке №1
Тернофарм
от 46,36 грн
в 698 аптеках
Найти в аптеках
Форт-Гель
Форт-Гель
Гель 2,5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
от 82,04 грн
в 658 аптеках
Найти в аптеках
Антитуссин
Антитуссин
Таблетки блистер №10
Тернофарм
от 20,25 грн
в 632 аптеках
Найти в аптеках
Алтейка-Тернофарм
Алтейка-Тернофарм
Сироп флакон 200 мл №1
ООО "Тернофарм"
от 92,66 грн
в 595 аптеках
Найти в аптеках
Нашатырно-анисовые капли
Нашатырно-анисовые капли
Капли оральные флакон 25 мл №1
Тернофарм
от 30,17 грн
в 593 аптеках
Найти в аптеках
Бороментол
Бороментол
Мазь туба 25 г №1
Тернофарм
от 32,67 грн
в 572 аптеках
Найти в аптеках
Стрептоцид
Стрептоцид
Таблетки 0,5 г блистер №10
от 8,09 грн
в 552 аптеках
Найти в аптеках
Зубные капли
Зубные капли
Раствор зубной флакон-капельница 20 мл №1
ООО "Тернофарм"
от 17,47 грн
в 533 аптеках
Найти в аптеках
Прополис
Прополис
Суппозитории 0,1 г блистер №10
от 143,33 грн
в 529 аптеках
Найти в аптеках
Холосас-Тернофарм
Холосас-Тернофарм
Сироп флакон 250 г №1
ООО "Тернофарм"
от 90,54 грн
в 519 аптеках
Найти в аптеках
Альбендазол
Альбендазол
Таблетки жевательные 400 мг блистер №3
ООО "Тернофарм"
от 96,38 грн
в 498 аптеках
Найти в аптеках
Формидрон
Формидрон
Раствор спиртовой для наружного применения флакон полимерный с распылителем 100 мл №1
от 49,66 грн
в 486 аптеках
Найти в аптеках
Пантенол Плюс
Пантенол Плюс
Крем туба алюминиевая 30 г №1
ООО "Тернофарм"
от 120,68 грн
в 481 аптеке
Найти в аптеках
Пантокрин
Пантокрин
Экстракт жидкий спиртовой 50 мл флакон стеклянный №1
Тернофарм
от 253,30 грн
в 481 аптеке
Найти в аптеках
1234512
ГлавнаяКорзинаИзбранное