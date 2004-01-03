Все аптеки Украины
Список производителейОООО "ОмниФарма Киев"

Производитель: ООО "ОмниФарма Киев"

02141, Киев, ул. А. Мишуги, 10, 2-й этаж
+38 (044) 377-51-14
www.omnifarma.com.ua
Продукция
Контакты
Найдено: 5 препаратов
БЕЛЫЙ УГОЛЬ ДОБРОЕ УТРО® таблетки быстрорастворимые, контейнер, № 6; ООО "ОмниФарма Киев"
БЕЛЫЙ УГОЛЬ ДОБРОЕ УТРО® Таблетки быстрорастворимые, контейнер, № 6 ООО "ОмниФарма Киев"
В 15 аптеках других городов
от 50,14 грн
Цены в других городах
Магнель капсулы, № 30; Омнифарма
Магнель Капсулы, № 30 Омнифарма
В 345 аптеках
от 163,13 грн
Цены в аптеках
Омнифер капсулы, № 30; Омнифарма
Омнифер Капсулы, № 30 Омнифарма
В 382 аптеках
от 136,20 грн
Цены в аптеках
Реверс капсулы, № 30; Омнифарма
Реверс Капсулы, № 30 Омнифарма
В 401 аптеке
от 251,96 грн
Цены в аптеках
Цинфорт капсулы, № 20; ООО "ОмниФарма Киев"
Цинфорт Капсулы, № 20 ООО "ОмниФарма Киев"
В 276 аптеках
от 125,23 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
02141, Киев, ул. А. Мишуги, 10, 2-й этаж
+38 (044) 377-51-14
www.omnifarma.com.ua
Найдено: 5 препаратов
БЕЛЫЙ УГОЛЬ ДОБРОЕ УТРО® таблетки быстрорастворимые, контейнер, № 6; ООО "ОмниФарма Киев"
БЕЛЫЙ УГОЛЬ ДОБРОЕ УТРО® Таблетки быстрорастворимые, контейнер, № 6 ООО "ОмниФарма Киев"
В 15 аптеках других городов
от 50,14 грн
Цены в других городах
Магнель капсулы, № 30; Омнифарма
Магнель Капсулы, № 30 Омнифарма
В 345 аптеках
от 163,13 грн
Цены в аптеках
Омнифер капсулы, № 30; Омнифарма
Омнифер Капсулы, № 30 Омнифарма
В 382 аптеках
от 136,20 грн
Цены в аптеках
Реверс капсулы, № 30; Омнифарма
Реверс Капсулы, № 30 Омнифарма
В 401 аптеке
от 251,96 грн
Цены в аптеках
Цинфорт капсулы, № 20; ООО "ОмниФарма Киев"
Цинфорт Капсулы, № 20 ООО "ОмниФарма Киев"
В 276 аптеках
от 125,23 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції