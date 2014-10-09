Киев
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Новалик-Фарм8 препаратов

8 препаратов
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ФОЛИО® + Д3
ФОЛИО® + Д3
Таблетки №90
Новалик-Фарм
от 650,41 грн
в 523 аптеках
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Картилиум
Картилиум
Капсулы 380 мг №30
Новалик-Фарм
от 360,28 грн
в 421 аптеке
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ФОЛИО® ФОРТЕ
ФОЛИО® ФОРТЕ
Таблетки №90
Новалик-Фарм
от 789,22 грн
в 386 аптеках
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Гепаназе
Гепаназе
Капсулы 290 мг №30
Новалик-Фарм
от 176,45 грн
в 350 аптеках
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Ситопростат форте
Ситопростат форте
Капсулы 590 мг №60
Новалик-Фарма
от 745,10 грн
в 305 аптеках
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ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА
50 г №1
Новалик-Фарм
от 242,83 грн
в 80 аптеках
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БЕЛЫЙ КАРБОАКТИВ "ПЛАНЕТА АКТИВ" ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ серии "КАРБОАКТИВ"
БЕЛЫЙ КАРБОАКТИВ "ПЛАНЕТА АКТИВ" ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ серии "КАРБОАКТИВ"
Порошок 2 г саше №20
Новалик-Фарм
Нет в наличии
Перекись водорода 3% раствор спрей косметический
Перекись водорода 3% раствор спрей косметический
Спрей флакон 30 мл №1
Новалик-Фарм
Нет в наличии
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