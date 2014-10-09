Киев
Производители на букву “Н”
Новалик-Фарм
8 препаратов
8 препаратов
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Адрес
08114, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Гореничи, ул. Столичная, 1-А.
Телефон
+38 (044) 390-36-46
Электронная почта
[email protected]
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ФОЛИО® + Д3
Таблетки №90
Новалик-Фарм
от
650,41
грн
в 523 аптеках
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Картилиум
Капсулы 380 мг №30
Новалик-Фарм
от
360,28
грн
в 421 аптеке
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ФОЛИО® ФОРТЕ
Таблетки №90
Новалик-Фарм
от
789,22
грн
в 386 аптеках
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Гепаназе
Капсулы 290 мг №30
Новалик-Фарм
от
176,45
грн
в 350 аптеках
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Ситопростат форте
Капсулы 590 мг №60
Новалик-Фарма
от
745,10
грн
в 305 аптеках
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ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА
50 г №1
Новалик-Фарм
от
242,83
грн
в 80 аптеках
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БЕЛЫЙ КАРБОАКТИВ "ПЛАНЕТА АКТИВ" ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ серии "КАРБОАКТИВ"
Порошок 2 г саше №20
Новалик-Фарм
Нет в наличии
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Перекись водорода 3% раствор спрей косметический
Спрей флакон 30 мл №1
Новалик-Фарм
Нет в наличии
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