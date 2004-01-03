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Список производителейММили Хелскере Лимитед

Производитель: Мили Хелскере Лимитед

01032, Киев, Шевченковский р-н, бул. Т.Шевченко, д. 33Б, БС5
+38 (044) 498-13-34
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Найдено: 18 препаратов
Вормил суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 10 мл, № 1; Мили Хелскере Лимитед
Вормил Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 10 мл, № 1 Мили Хелскере Лимитед
В 977 аптеках
от 101,58 грн
Цены в аптеках
Вормил таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 1; Мили Хелскере Лимитед
Вормил Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 1 Мили Хелскере Лимитед
В 851 аптеке
от 59,42 грн
Цены в аптеках
Вормил таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3; Мили Хелскере Лимитед
Вормил Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3 Мили Хелскере Лимитед
В 1165 аптеках
от 119,22 грн
Цены в аптеках
ВОРМИЛ ФИТО капсулы, № 60; Mili Healthcare
ВОРМИЛ ФИТО Капсулы, № 60 Mili Healthcare
В 662 аптеках
от 259,92 грн
Цены в аптеках
ВОРМИЛ ФИТО сироп, 200 мл, № 1; Mili Healthcare
ВОРМИЛ ФИТО Сироп, 200 мл, № 1 Mili Healthcare
В 727 аптеках
от 229,89 грн
Цены в аптеках
Исмижен таблетки сублингвальные, 50 мг, № 10; Lallemand Pharma
Исмижен Таблетки сублингвальные, 50 мг, № 10 Lallemand Pharma
В 51 аптеке
от 340,40 грн
Цены в аптеках
Исмижен таблетки сублингвальные, 50 мг, № 30; Lallemand Pharma
Исмижен Таблетки сублингвальные, 50 мг, № 30 Lallemand Pharma
В 593 аптеках
от 342,50 грн
Цены в аптеках
Лактовит Форте капсулы, № 14; Мили Хелскере Лимитед
Лактовит Форте Капсулы, № 14 Мили Хелскере Лимитед
В 593 аптеках
от 180,72 грн
Цены в аптеках
Лактовит Форте капсулы, № 28; Мили Хелскере Лимитед
Лактовит Форте Капсулы, № 28 Мили Хелскере Лимитед
В 967 аптеках
от 306,60 грн
Цены в аптеках
Мератин таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Мили Хелскере Лимитед
Мератин Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Мили Хелскере Лимитед
В 555 аптеках
от 117,52 грн
Цены в аптеках
Мератин Защита Вагинальные Глобулы для устранения сухости глобулы вагинальные, № 10; Мили Хелскере Лимитед
Мератин Защита Вагинальные Глобулы для устранения сухости Глобулы вагинальные, № 10 Мили Хелскере Лимитед
В 419 аптеках
от 329,67 грн
Цены в аптеках
Мератин Защита Интим Гель для устранения сухости гель, аппликатор, 5 мл, № 7; Мили Хелскере Лимитед
Мератин Защита Интим Гель для устранения сухости Гель, аппликатор, 5 мл, № 7 Мили Хелскере Лимитед
В 437 аптеках
от 348,02 грн
Цены в аптеках
Мератин Комби таблетки вагинальные, блистер, с аппликаторами, с аппликаторами, № 10; Мили Хелскере Лимитед
Мератин Комби Таблетки вагинальные, блистер, с аппликаторами, с аппликаторами, № 10 Мили Хелскере Лимитед
В 886 аптеках
от 344,60 грн
Цены в аптеках
Мили Носик капли оральные, флакон, 15 мл, с фруктовым вкусом, с фруктовым вкусом, № 1; Мили Хелскере Лимитед
Мили Носик Капли оральные, флакон, 15 мл, с фруктовым вкусом, с фруктовым вкусом, № 1 Мили Хелскере Лимитед
В 1180 аптеках
от 197,00 грн
Цены в аптеках
Милистан горячий чай от кашля порошок для орального раствора, пакетик, 6 г, № 10; Мили Хелскере Лимитед
Милистан горячий чай от кашля Порошок для орального раствора, пакетик, 6 г, № 10 Мили Хелскере Лимитед
В 2 аптеках других городов
от 172,81 грн
Цены в других городах
Милистан горячий чай со вкусом лимона порошок для орального раствора, пакетик, 6 г, № 10; Мили Хелскере Лимитед
Милистан горячий чай со вкусом лимона Порошок для орального раствора, пакетик, 6 г, № 10 Мили Хелскере Лимитед
В 100 аптеках
от 225,09 грн
Цены в аптеках
Милистан Комби назальный тест Экспресс-тест для определения антигена вируса COVID-19 и гриппа A/B № 1; Assure Tech Co Ltd
Милистан Комби назальный тест Экспресс-тест для определения антигена вируса COVID-19 и гриппа A/B № 1 Assure Tech Co Ltd
В 483 аптеках
от 537,77 грн
Цены в аптеках
МИЛИСТАН Комфорт назальный тест Экспресс-тест для определения антигена вируса COVID-19 № 1; Assure Tech Co Ltd
МИЛИСТАН Комфорт назальный тест Экспресс-тест для определения антигена вируса COVID-19 № 1 Assure Tech Co Ltd
В 27 аптеках
от 265,49 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
01032, Киев, Шевченковский р-н, бул. Т.Шевченко, д. 33Б, БС5
+38 (044) 498-13-34
Найдено: 18 препаратов
Вормил суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 10 мл, № 1; Мили Хелскере Лимитед
Вормил Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 10 мл, № 1 Мили Хелскере Лимитед
В 977 аптеках
от 101,58 грн
Цены в аптеках
Вормил таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 1; Мили Хелскере Лимитед
Вормил Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 1 Мили Хелскере Лимитед
В 851 аптеке
от 59,42 грн
Цены в аптеках
Вормил таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3; Мили Хелскере Лимитед
Вормил Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3 Мили Хелскере Лимитед
В 1165 аптеках
от 119,22 грн
Цены в аптеках
ВОРМИЛ ФИТО капсулы, № 60; Mili Healthcare
ВОРМИЛ ФИТО Капсулы, № 60 Mili Healthcare
В 662 аптеках
от 259,92 грн
Цены в аптеках
ВОРМИЛ ФИТО сироп, 200 мл, № 1; Mili Healthcare
ВОРМИЛ ФИТО Сироп, 200 мл, № 1 Mili Healthcare
В 727 аптеках
от 229,89 грн
Цены в аптеках
Исмижен таблетки сублингвальные, 50 мг, № 10; Lallemand Pharma
Исмижен Таблетки сублингвальные, 50 мг, № 10 Lallemand Pharma
В 51 аптеке
от 340,40 грн
Цены в аптеках
Исмижен таблетки сублингвальные, 50 мг, № 30; Lallemand Pharma
Исмижен Таблетки сублингвальные, 50 мг, № 30 Lallemand Pharma
В 593 аптеках
от 342,50 грн
Цены в аптеках
Лактовит Форте капсулы, № 14; Мили Хелскере Лимитед
Лактовит Форте Капсулы, № 14 Мили Хелскере Лимитед
В 593 аптеках
от 180,72 грн
Цены в аптеках
Лактовит Форте капсулы, № 28; Мили Хелскере Лимитед
Лактовит Форте Капсулы, № 28 Мили Хелскере Лимитед
В 967 аптеках
от 306,60 грн
Цены в аптеках
Мератин таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Мили Хелскере Лимитед
Мератин Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Мили Хелскере Лимитед
В 555 аптеках
от 117,52 грн
Цены в аптеках
Мератин Защита Вагинальные Глобулы для устранения сухости глобулы вагинальные, № 10; Мили Хелскере Лимитед
Мератин Защита Вагинальные Глобулы для устранения сухости Глобулы вагинальные, № 10 Мили Хелскере Лимитед
В 419 аптеках
от 329,67 грн
Цены в аптеках
Мератин Защита Интим Гель для устранения сухости гель, аппликатор, 5 мл, № 7; Мили Хелскере Лимитед
Мератин Защита Интим Гель для устранения сухости Гель, аппликатор, 5 мл, № 7 Мили Хелскере Лимитед
В 437 аптеках
от 348,02 грн
Цены в аптеках
Мератин Комби таблетки вагинальные, блистер, с аппликаторами, с аппликаторами, № 10; Мили Хелскере Лимитед
Мератин Комби Таблетки вагинальные, блистер, с аппликаторами, с аппликаторами, № 10 Мили Хелскере Лимитед
В 886 аптеках
от 344,60 грн
Цены в аптеках
Мили Носик капли оральные, флакон, 15 мл, с фруктовым вкусом, с фруктовым вкусом, № 1; Мили Хелскере Лимитед
Мили Носик Капли оральные, флакон, 15 мл, с фруктовым вкусом, с фруктовым вкусом, № 1 Мили Хелскере Лимитед
В 1180 аптеках
от 197,00 грн
Цены в аптеках
Милистан горячий чай от кашля порошок для орального раствора, пакетик, 6 г, № 10; Мили Хелскере Лимитед
Милистан горячий чай от кашля Порошок для орального раствора, пакетик, 6 г, № 10 Мили Хелскере Лимитед
В 2 аптеках других городов
от 172,81 грн
Цены в других городах
Милистан горячий чай со вкусом лимона порошок для орального раствора, пакетик, 6 г, № 10; Мили Хелскере Лимитед
Милистан горячий чай со вкусом лимона Порошок для орального раствора, пакетик, 6 г, № 10 Мили Хелскере Лимитед
В 100 аптеках
от 225,09 грн
Цены в аптеках
Милистан Комби назальный тест Экспресс-тест для определения антигена вируса COVID-19 и гриппа A/B № 1; Assure Tech Co Ltd
Милистан Комби назальный тест Экспресс-тест для определения антигена вируса COVID-19 и гриппа A/B № 1 Assure Tech Co Ltd
В 483 аптеках
от 537,77 грн
Цены в аптеках
МИЛИСТАН Комфорт назальный тест Экспресс-тест для определения антигена вируса COVID-19 № 1; Assure Tech Co Ltd
МИЛИСТАН Комфорт назальный тест Экспресс-тест для определения антигена вируса COVID-19 № 1 Assure Tech Co Ltd
В 27 аптеках
от 265,49 грн
Цены в аптеках
2 3 4
Стандартизація фармацевтичної продукції