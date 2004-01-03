Производитель: Мили Хелскере Лимитед
01032, Киев, Шевченковский р-н, бул. Т.Шевченко, д. 33Б, БС5
+38 (044) 498-13-34
Вормил Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 10 мл, № 1 Мили Хелскере Лимитед
от 101,58 грн
Вормил Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3 Мили Хелскере Лимитед
от 119,22 грн
Мератин Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Мили Хелскере Лимитед
от 117,52 грн
Мератин Комби Таблетки вагинальные, блистер, с аппликаторами, с аппликаторами, № 10 Мили Хелскере Лимитед
от 344,60 грн
Мили Носик Капли оральные, флакон, 15 мл, с фруктовым вкусом, с фруктовым вкусом, № 1 Мили Хелскере Лимитед
от 197,00 грн
Милистан горячий чай от кашля Порошок для орального раствора, пакетик, 6 г, № 10 Мили Хелскере Лимитед
от 172,81 грн
Милистан горячий чай со вкусом лимона Порошок для орального раствора, пакетик, 6 г, № 10 Мили Хелскере Лимитед
от 225,09 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Вормил Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон, 10 мл, № 1 Мили Хелскере Лимитед
от 101,58 грн
Вормил Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3 Мили Хелскере Лимитед
от 119,22 грн
Мератин Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Мили Хелскере Лимитед
от 117,52 грн
Мератин Комби Таблетки вагинальные, блистер, с аппликаторами, с аппликаторами, № 10 Мили Хелскере Лимитед
от 344,60 грн
Мили Носик Капли оральные, флакон, 15 мл, с фруктовым вкусом, с фруктовым вкусом, № 1 Мили Хелскере Лимитед
от 197,00 грн
Милистан горячий чай от кашля Порошок для орального раствора, пакетик, 6 г, № 10 Мили Хелскере Лимитед
от 172,81 грн
Милистан горячий чай со вкусом лимона Порошок для орального раствора, пакетик, 6 г, № 10 Мили Хелскере Лимитед
от 225,09 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції