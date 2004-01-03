Список производителейММайоли Украина Производитель: Майоли Украина Представительство в Украине - ООО "Майоли Украины" Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 52, офис 109. +38 (044) 237-70-75 Продукция Контакты Найдено: 18 препаратов Плитка Список Топикрем АД смягчающий бальзам для лица и тела Туба, 75 мл Lab. NIGY В 174 аптеках от 255,76 грн Цены в аптеках Топикрем АД смягчающий бальзам для лица и тела Туба, 200 мл Lab. NIGY В 324 аптеках от 397,44 грн Цены в аптеках Топикрем АД смягчающий бальзам для лица и тела Флакон с дозатором, 500 мл Lab. NIGY В 200 аптеках от 690,45 грн Цены в аптеках ТОПИКРЕМ АД ультра-обогащенный очищающий гель для лица и тела Флакон с дозатором, 500 мл Lab. NIGY В 311 аптеке от 430,19 грн Цены в аптеках ТОПИКРЕМ АК HYDRA КОМПЕНСИРУЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ Туба, 40 мл Lab. NIGY В 62 аптеках от 357,41 грн Цены в аптеках ТОПИКРЕМ АК АКТИВНЫЙ УХОД Туба, 40 мл Lab. NIGY В 225 аптеках от 293,19 грн Цены в аптеках Топикрем АК очищающий себорегулирующий гель Туба, 75 мл Lab. NIGY В 72 аптеках от 158,74 грн Цены в аптеках Топикрем АК очищающий себорегулирующий гель Флакон, 200 мл Lab. NIGY В 147 аптеках от 187,45 грн Цены в аптеках Топикрем АК очищающий себорегулирующий гель Флакон, 400 мл Lab. NIGY В 45 аптеках от 434,00 грн Цены в аптеках Топикрем ДА протект смягчающий бальзам для лица и тела Флакон с дозатором, 500 мл Lab. NIGY В 109 аптеках от 705,96 грн Цены в аптеках Топикрем Дермо Специфик PV-DS очищающий гель Флакон, 200 мл Lab. NIGY В 12 аптеках других городов от 560,00 грн Цены в других городах Топикрем Дермо Специфик UR-30 крем для выравнивания загрубевших недостатков кожи Туба, 75 мл Lab. NIGY В 1 аптеке других городов от 545,00 грн Цены в других городах ТОПИКРЕМ КРЕМ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ОГРУБЕВШИХ НЕДОСТАТКОВ КОЖИ Туба, 200 мл Lab. NIGY В 251 аптеке от 391,37 грн Цены в аптеках ТОПИКРЕМ КРЕМ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ОГРУБЕВШИХ НЕДОСТАТКОВ КОЖИ Флакон с дозатором, 500 мл Lab. NIGY В 150 аптеках от 737,50 грн Цены в аптеках ТОПИКРЕМ ЛЕГКИЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ 40 мл Lab. NIGY В 12 аптеках от 468,11 грн Цены в аптеках ТОПИКРЕМ МЯГКИЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ Флакон, 200 мл Lab. NIGY В 159 аптеках от 115,90 грн Цены в аптеках ТОПИКРЕМ МЯГКИЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ Флакон с дозатором, 500 мл Lab. NIGY В 317 аптеках от 371,65 грн Цены в аптеках ТОПИКРЕМ НАСЫЩЕННЫЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ 40 мл Lab. NIGY В 51 аптеке от 424,05 грн Цены в аптеках 1 2 3 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 52, офис 109. +38 (044) 237-70-75 Найдено: 18 препаратов Плитка Список Топикрем АД смягчающий бальзам для лица и тела Туба, 75 мл Lab. NIGY В 174 аптеках от 255,76 грн Цены в аптеках Топикрем АД смягчающий бальзам для лица и тела Туба, 200 мл Lab. NIGY В 324 аптеках от 397,44 грн Цены в аптеках Топикрем АД смягчающий бальзам для лица и тела Флакон с дозатором, 500 мл Lab. NIGY В 200 аптеках от 690,45 грн Цены в аптеках ТОПИКРЕМ АД ультра-обогащенный очищающий гель для лица и тела Флакон с дозатором, 500 мл Lab. NIGY В 311 аптеке от 430,19 грн Цены в аптеках ТОПИКРЕМ АК HYDRA КОМПЕНСИРУЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ Туба, 40 мл Lab. NIGY В 62 аптеках от 357,41 грн Цены в аптеках ТОПИКРЕМ АК АКТИВНЫЙ УХОД Туба, 40 мл Lab. NIGY В 225 аптеках от 293,19 грн Цены в аптеках Топикрем АК очищающий себорегулирующий гель Туба, 75 мл Lab. NIGY В 72 аптеках от 158,74 грн Цены в аптеках Топикрем АК очищающий себорегулирующий гель Флакон, 200 мл Lab. NIGY В 147 аптеках от 187,45 грн Цены в аптеках Топикрем АК очищающий себорегулирующий гель Флакон, 400 мл Lab. NIGY В 45 аптеках от 434,00 грн Цены в аптеках Топикрем ДА протект смягчающий бальзам для лица и тела Флакон с дозатором, 500 мл Lab. NIGY В 109 аптеках от 705,96 грн Цены в аптеках Топикрем Дермо Специфик PV-DS очищающий гель Флакон, 200 мл Lab. NIGY В 12 аптеках других городов от 560,00 грн Цены в других городах Топикрем Дермо Специфик UR-30 крем для выравнивания загрубевших недостатков кожи Туба, 75 мл Lab. NIGY В 1 аптеке других городов от 545,00 грн Цены в других городах ТОПИКРЕМ КРЕМ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ОГРУБЕВШИХ НЕДОСТАТКОВ КОЖИ Туба, 200 мл Lab. NIGY В 251 аптеке от 391,37 грн Цены в аптеках ТОПИКРЕМ КРЕМ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ОГРУБЕВШИХ НЕДОСТАТКОВ КОЖИ Флакон с дозатором, 500 мл Lab. NIGY В 150 аптеках от 737,50 грн Цены в аптеках ТОПИКРЕМ ЛЕГКИЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ 40 мл Lab. NIGY В 12 аптеках от 468,11 грн Цены в аптеках ТОПИКРЕМ МЯГКИЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ Флакон, 200 мл Lab. NIGY В 159 аптеках от 115,90 грн Цены в аптеках ТОПИКРЕМ МЯГКИЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ Флакон с дозатором, 500 мл Lab. NIGY В 317 аптеках от 371,65 грн Цены в аптеках ТОПИКРЕМ НАСЫЩЕННЫЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ 40 мл Lab. NIGY В 51 аптеке от 424,05 грн Цены в аптеках 1 2 3 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду