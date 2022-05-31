Киев
Производители на букву “L”

Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella8 препаратов

8 препаратов
Сортировка: По популярности
Энема-Селла одноразовая клизма
Энема-Селла одноразовая клизма
Раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
от 170,00 грн
в 940 аптеках
Найти в аптеках
Протаргол Беби
Протаргол Беби
Порошок для раствора для интраназального применения 0,1 г флакон + вода для инъекций контейнер однодозовый 10 мл №1
Исток-Плюс
от 76,62 грн
в 707 аптеках
Найти в аптеках
Протаргол
Протаргол
Капли ушные/назальные 2 % флакон с крышкой-пипеткой 10 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
от 89,13 грн
в 596 аптеках
Найти в аптеках
Протаргол
Протаргол
Порошок для раствора для интраназального применения 0,2 г флакон с мерным устройством и крышкой-капельницей №1
от 77,33 грн
в 551 аптеке
Найти в аптеках
Протаргол
Протаргол
Порошок для раствора для интраназального применения 0,2 г флакон с мерным устройством и назальным распылителем №1
от 91,94 грн
в 512 аптеках
Найти в аптеках
Протаргол Беби
Протаргол Беби
Порошок для раствора для интраназального применения 0,1 г флакон с мерным устройством и крышкой-капельницей №1
от 139,40 грн
в 283 аптеках
Найти в аптеках
Протаргол
Протаргол
Порошок для раствора для интраназального применения 0,2 г флакон с растворителем в контейнере однодозовом 10 мл №1
Исток-Плюс
от 86,21 грн
в 25 аптеках
Найти в аптеках
Протаргол
Протаргол
Порошок для раствора для интраназального применения 0,2 г флакон, с растворителем в контейнере однодозовом 10 мл с назальным распылителем №1
Исток-Плюс
от 98,66 грн
в 17 аптеках
Найти в аптеках
ГлавнаяКорзинаИзбранное