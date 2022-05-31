Киев
Производители на букву “L”
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
8 препаратов
8 препаратов
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Энема-Селла одноразовая клизма
Раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
от
170,00
грн
в 940 аптеках
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Протаргол Беби
Порошок для раствора для интраназального применения 0,1 г флакон + вода для инъекций контейнер однодозовый 10 мл №1
Исток-Плюс
от
76,62
грн
в 707 аптеках
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Протаргол
Капли ушные/назальные 2 % флакон с крышкой-пипеткой 10 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
от
89,13
грн
в 596 аптеках
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Протаргол
Порошок для раствора для интраназального применения 0,2 г флакон с мерным устройством и крышкой-капельницей №1
от
77,33
грн
в 551 аптеке
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Протаргол
Порошок для раствора для интраназального применения 0,2 г флакон с мерным устройством и назальным распылителем №1
от
91,94
грн
в 512 аптеках
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Протаргол Беби
Порошок для раствора для интраназального применения 0,1 г флакон с мерным устройством и крышкой-капельницей №1
от
139,40
грн
в 283 аптеках
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Протаргол
Порошок для раствора для интраназального применения 0,2 г флакон с растворителем в контейнере однодозовом 10 мл №1
Исток-Плюс
от
86,21
грн
в 25 аптеках
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Протаргол
Порошок для раствора для интраназального применения 0,2 г флакон, с растворителем в контейнере однодозовом 10 мл с назальным распылителем №1
Исток-Плюс
от
98,66
грн
в 17 аптеках
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