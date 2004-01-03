Все аптеки Украины
Список производителейККапитал-фарм

Производитель: Капитал-фарм

ООО "Капитал-Фарм"
(048) 230-49-72
(048) 230-49-72
www.kapital-farm.com
Продукция
Контакты
Найдено: 4 препарата
Витаферон® суппозитории ректальные, 250000 ме, контурная ячейковая упаковка, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Витаферон® Суппозитории ректальные, 250000 ме, контурная ячейковая упаковка, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
Нет в наличии
Витаферон® суппозитории ректальные, 500000 ме, контурная ячейковая упаковка, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Витаферон® Суппозитории ректальные, 500000 ме, контурная ячейковая упаковка, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
Нет в наличии
Витаферон® суппозитории ректальные, 1000000 ме, контурная ячейковая упаковка, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Витаферон® Суппозитории ректальные, 1000000 ме, контурная ячейковая упаковка, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
Нет в наличии
Витаферон® суппозитории ректальные, 3000000 ме, контурная ячейковая упаковка, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Витаферон® Суппозитории ректальные, 3000000 ме, контурная ячейковая упаковка, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
(048) 230-49-72
(048) 230-49-72
www.kapital-farm.com
Найдено: 4 препарата
Витаферон® суппозитории ректальные, 250000 ме, контурная ячейковая упаковка, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Витаферон® Суппозитории ректальные, 250000 ме, контурная ячейковая упаковка, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
Нет в наличии
Витаферон® суппозитории ректальные, 500000 ме, контурная ячейковая упаковка, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Витаферон® Суппозитории ректальные, 500000 ме, контурная ячейковая упаковка, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
Нет в наличии
Витаферон® суппозитории ректальные, 1000000 ме, контурная ячейковая упаковка, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Витаферон® Суппозитории ректальные, 1000000 ме, контурная ячейковая упаковка, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
Нет в наличии
Витаферон® суппозитории ректальные, 3000000 ме, контурная ячейковая упаковка, № 10; ВАЛАРТИН ФАРМА
Витаферон® Суппозитории ректальные, 3000000 ме, контурная ячейковая упаковка, № 10 ВАЛАРТИН ФАРМА
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції