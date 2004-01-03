Валацикловир-Гетеро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Hetero Labs
от 244,88 грн
Валацикловир-Гетеро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30 Hetero Labs
от 600,49 грн
от 14694,50 грн
Линезолид-Гетеро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, блистер, № 10 Hetero Labs
от 432,75 грн
от 200,25 грн
Софген-В Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг + 100 мг, контейнер, № 28 Hetero Labs
от 6935,00 грн
Тафнекст Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30 Hetero Labs
от 1912,35 грн
Цетрилев Нео Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 100 Hetero Labs
от 485,00 грн
Ковифор Лиофилизат для концентрата для раствора для инфузий, 100 мг, флакон, № 6 Hetero Labs
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
Валацикловир-Гетеро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Hetero Labs
от 244,88 грн
Валацикловир-Гетеро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30 Hetero Labs
от 600,49 грн
от 14694,50 грн
Линезолид-Гетеро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, блистер, № 10 Hetero Labs
от 432,75 грн
от 200,25 грн
Софген-В Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг + 100 мг, контейнер, № 28 Hetero Labs
от 6935,00 грн
Тафнекст Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30 Hetero Labs
от 1912,35 грн
Цетрилев Нео Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 100 Hetero Labs
от 485,00 грн
Ковифор Лиофилизат для концентрата для раствора для инфузий, 100 мг, флакон, № 6 Hetero Labs
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції