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Производитель: Hetero Labs

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Найдено: 18 препаратов
Валацикловир-Гетеро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Hetero Labs
Валацикловир-Гетеро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Hetero Labs
В 92 аптеках
от 244,88 грн
Цены в аптеках
Валацикловир-Гетеро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30; Hetero Labs
Валацикловир-Гетеро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30 Hetero Labs
В 105 аптеках
от 600,49 грн
Цены в аптеках
Ганцил таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 450 мг, блистер, № 60; Hetero Labs
Ганцил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 450 мг, блистер, № 60 Hetero Labs
В 4 аптеках
от 14694,50 грн
Цены в аптеках
Линезолид-Гетеро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, блистер, № 10; Hetero Labs
Линезолид-Гетеро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, блистер, № 10 Hetero Labs
В 17 аптеках других городов
от 432,75 грн
Цены в других городах
Пантопразол-Гетеро таблетки гастрорезистентные, 40 мг, блистер, № 30; Hetero Labs
Пантопразол-Гетеро Таблетки гастрорезистентные, 40 мг, блистер, № 30 Hetero Labs
В 1 аптеке
от 200,25 грн
Цены в аптеках
Софген-В таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг + 100 мг, контейнер, № 28; Hetero Labs
Софген-В Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг + 100 мг, контейнер, № 28 Hetero Labs
В 1 аптеке
от 6935,00 грн
Цены в аптеках
Тафнекст таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30; Hetero Labs
Тафнекст Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30 Hetero Labs
В 1 аптеке других городов
от 1912,35 грн
Цены в других городах
Флукап капсулы, 75 мг, блистер, № 10; Hetero Labs
Флукап Капсулы, 75 мг, блистер, № 10 Hetero Labs
В 318 аптеках
от 364,19 грн
Цены в аптеках
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 100; Hetero Labs
Цетрилев Нео Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 100 Hetero Labs
В 939 аптеках
от 485,00 грн
Цены в аптеках
Абирон таблетки, 250 мг, контейнер, № 120; Hetero Labs
Абирон Таблетки, 250 мг, контейнер, № 120 Hetero Labs
Нет в наличии
Анатеро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, № 30; Hetero Labs
Анатеро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, № 30 Hetero Labs
Нет в наличии
Бентеро лиофилизат для раствора для инъекций, 25 мг, флакон, № 1; Hetero Labs
Бентеро Лиофилизат для раствора для инъекций, 25 мг, флакон, № 1 Hetero Labs
Нет в наличии
Бентеро лиофилизат для раствора для инъекций, 100 мг, флакон, № 1; Hetero Labs
Бентеро Лиофилизат для раствора для инъекций, 100 мг, флакон, № 1 Hetero Labs
Нет в наличии
Бикатеро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30; Hetero Labs
Бикатеро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30 Hetero Labs
Нет в наличии
Бортеро лиофилизат для раствора для инъекций, 3,5 мг, флакон, № 1; Hetero Labs
Бортеро Лиофилизат для раствора для инъекций, 3,5 мг, флакон, № 1 Hetero Labs
Нет в наличии
Вирдак 60 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, контейнер, № 28; Hetero Labs
Вирдак 60 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, контейнер, № 28 Hetero Labs
Нет в наличии
Ганцил таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 450 мг, контейнер, № 60; Hetero Labs
Ганцил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 450 мг, контейнер, № 60 Hetero Labs
Нет в наличии
Ковифор лиофилизат для концентрата для раствора для инфузий, 100 мг, флакон, № 6; Hetero Labs
Ковифор Лиофилизат для концентрата для раствора для инфузий, 100 мг, флакон, № 6 Hetero Labs
Нет в наличии
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Стандартизація фармацевтичної продукції
Найдено: 18 препаратов
Валацикловир-Гетеро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Hetero Labs
Валацикловир-Гетеро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Hetero Labs
В 92 аптеках
от 244,88 грн
Цены в аптеках
Валацикловир-Гетеро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30; Hetero Labs
Валацикловир-Гетеро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 30 Hetero Labs
В 105 аптеках
от 600,49 грн
Цены в аптеках
Ганцил таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 450 мг, блистер, № 60; Hetero Labs
Ганцил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 450 мг, блистер, № 60 Hetero Labs
В 4 аптеках
от 14694,50 грн
Цены в аптеках
Линезолид-Гетеро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, блистер, № 10; Hetero Labs
Линезолид-Гетеро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, блистер, № 10 Hetero Labs
В 17 аптеках других городов
от 432,75 грн
Цены в других городах
Пантопразол-Гетеро таблетки гастрорезистентные, 40 мг, блистер, № 30; Hetero Labs
Пантопразол-Гетеро Таблетки гастрорезистентные, 40 мг, блистер, № 30 Hetero Labs
В 1 аптеке
от 200,25 грн
Цены в аптеках
Софген-В таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг + 100 мг, контейнер, № 28; Hetero Labs
Софген-В Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг + 100 мг, контейнер, № 28 Hetero Labs
В 1 аптеке
от 6935,00 грн
Цены в аптеках
Тафнекст таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30; Hetero Labs
Тафнекст Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30 Hetero Labs
В 1 аптеке других городов
от 1912,35 грн
Цены в других городах
Флукап капсулы, 75 мг, блистер, № 10; Hetero Labs
Флукап Капсулы, 75 мг, блистер, № 10 Hetero Labs
В 318 аптеках
от 364,19 грн
Цены в аптеках
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 100; Hetero Labs
Цетрилев Нео Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 100 Hetero Labs
В 939 аптеках
от 485,00 грн
Цены в аптеках
Абирон таблетки, 250 мг, контейнер, № 120; Hetero Labs
Абирон Таблетки, 250 мг, контейнер, № 120 Hetero Labs
Нет в наличии
Анатеро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, № 30; Hetero Labs
Анатеро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, № 30 Hetero Labs
Нет в наличии
Бентеро лиофилизат для раствора для инъекций, 25 мг, флакон, № 1; Hetero Labs
Бентеро Лиофилизат для раствора для инъекций, 25 мг, флакон, № 1 Hetero Labs
Нет в наличии
Бентеро лиофилизат для раствора для инъекций, 100 мг, флакон, № 1; Hetero Labs
Бентеро Лиофилизат для раствора для инъекций, 100 мг, флакон, № 1 Hetero Labs
Нет в наличии
Бикатеро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30; Hetero Labs
Бикатеро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30 Hetero Labs
Нет в наличии
Бортеро лиофилизат для раствора для инъекций, 3,5 мг, флакон, № 1; Hetero Labs
Бортеро Лиофилизат для раствора для инъекций, 3,5 мг, флакон, № 1 Hetero Labs
Нет в наличии
Вирдак 60 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, контейнер, № 28; Hetero Labs
Вирдак 60 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, контейнер, № 28 Hetero Labs
Нет в наличии
Ганцил таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 450 мг, контейнер, № 60; Hetero Labs
Ганцил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 450 мг, контейнер, № 60 Hetero Labs
Нет в наличии
Ковифор лиофилизат для концентрата для раствора для инфузий, 100 мг, флакон, № 6; Hetero Labs
Ковифор Лиофилизат для концентрата для раствора для инфузий, 100 мг, флакон, № 6 Hetero Labs
Нет в наличии
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Стандартизація фармацевтичної продукції