Киев
Производители на букву “Х”
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
73 препарата
73 препарата
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Адрес
02152, г. Киев, просп. П. Тычины, 1-В
Телефон
(044) 585-51-87
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Отривин
Спрей назальный дозированный 0,1 % флакон 10 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
от
78,70
грн
в 1010 аптеках
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Отривин с ментолом и эвкалиптом
Спрей назальный дозированный 0,1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
от
160,74
грн
в 1002 аптеках
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Терафлю Экстра со вкусом лимона
Порошок для орального раствора пакет №10
Haleon CH S.a.r.l.
от
359,88
грн
в 1000 аптеках
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Терафлю от гриппа и простуды со вкусом лимона
Порошок для орального раствора пакет №10
Haleon CH S.a.r.l.
от
348,40
грн
в 990 аптеках
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Солпадеин Актив
Таблетки, покрытые оболочкой блистер №12
Haleon UK Trading Limited
от
108,23
грн
в 965 аптеках
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Вольтарен Форте
Эмульгель для наружного применения 2,32 % туба 100 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
от
455,27
грн
в 961 аптеке
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Вольтарен Форте
Эмульгель для наружного применения 2,32 % туба 50 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
от
301,10
грн
в 954 аптеках
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Отривин
Капли назальные 0,1 % флакон с крышкой-пипеткой 10 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
от
71,72
грн
в 945 аптеках
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Отривин Экстра
Спрей назальный дозированный флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
от
165,85
грн
в 934 аптеках
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Отривин
Капли назальные 0,05 % флакон с крышкой-пипеткой 10 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
от
79,91
грн
в 913 аптеках
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Фенистил
Капли оральные 1 мг/мл флакон с капельницей 20 мл в коробке №1
Haleon CH S.a.r.l.
от
251,66
грн
в 907 аптеках
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Вольтарен Эмульгель
Эмульгель для наружного применения 1 % туба 50 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
от
234,74
грн
в 895 аптеках
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Фенистил гель
Гель 0,1 % туба 30 г в коробке №1
Haleon CH S.a.r.l.
от
104,90
грн
в 884 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА
75 мл №1
ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн
от
110,40
грн
в 841 аптеке
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Синекод
Капли оральные для детей 5 мг/мл флакон с капельницей и крышкой 20 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
от
151,00
грн
в 793 аптеках
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Вольтарен Эмульгель
Эмульгель для наружного применения 1 % туба 100 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
от
359,52
грн
в 792 аптеках
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Синекод
Сироп 1,5 мг/мл флакон с крышкой 200 мл с мерным стаканом №1
Haleon CH S.a.r.l.
от
298,83
грн
в 734 аптеках
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ПАРОДОНТАКС С ФТОРОМ ЗУБНАЯ ПАСТА
Туба 75 мл №1
Халеон Украина
от
91,10
грн
в 715 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН
75 мл №1
ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн
от
182,26
грн
в 705 аптеках
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Синекод
Сироп 1,5 мг/мл флакон с крышкой 100 мл с мерным стаканом №1
Haleon CH S.a.r.l.
от
203,00
грн
в 683 аптеках
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