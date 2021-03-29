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Производители на букву “Х”

ХАЛЕОН УКРАИНА ООО73 препарата

73 препарата
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Отривин
Отривин
Спрей назальный дозированный 0,1 % флакон 10 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
от 78,70 грн
в 1010 аптеках
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Отривин с ментолом и эвкалиптом
Отривин с ментолом и эвкалиптом
Спрей назальный дозированный 0,1 % флакон с распылителем 10 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
от 160,74 грн
в 1002 аптеках
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Терафлю Экстра со вкусом лимона
Терафлю Экстра со вкусом лимона
Порошок для орального раствора пакет №10
Haleon CH S.a.r.l.
от 359,88 грн
в 1000 аптеках
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Терафлю от гриппа и простуды со вкусом лимона
Терафлю от гриппа и простуды со вкусом лимона
Порошок для орального раствора пакет №10
Haleon CH S.a.r.l.
от 348,40 грн
в 990 аптеках
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Солпадеин Актив
Солпадеин Актив
Таблетки, покрытые оболочкой блистер №12
Haleon UK Trading Limited
от 108,23 грн
в 965 аптеках
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Вольтарен Форте
Вольтарен Форте
Эмульгель для наружного применения 2,32 % туба 100 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
от 455,27 грн
в 961 аптеке
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Вольтарен Форте
Вольтарен Форте
Эмульгель для наружного применения 2,32 % туба 50 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
от 301,10 грн
в 954 аптеках
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Отривин
Отривин
Капли назальные 0,1 % флакон с крышкой-пипеткой 10 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
от 71,72 грн
в 945 аптеках
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Отривин Экстра
Отривин Экстра
Спрей назальный дозированный флакон с дозирующим устройством 10 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
от 165,85 грн
в 934 аптеках
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Отривин
Отривин
Капли назальные 0,05 % флакон с крышкой-пипеткой 10 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
от 79,91 грн
в 913 аптеках
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Фенистил
Фенистил
Капли оральные 1 мг/мл флакон с капельницей 20 мл в коробке №1
Haleon CH S.a.r.l.
от 251,66 грн
в 907 аптеках
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Вольтарен Эмульгель
Вольтарен Эмульгель
Эмульгель для наружного применения 1 % туба 50 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
от 234,74 грн
в 895 аптеках
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Фенистил гель
Фенистил гель
Гель 0,1 % туба 30 г в коробке №1
Haleon CH S.a.r.l.
от 104,90 грн
в 884 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА
ЗУБНАЯ ПАСТА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА
75 мл №1
ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн
от 110,40 грн
в 841 аптеке
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Синекод
Синекод
Капли оральные для детей 5 мг/мл флакон с капельницей и крышкой 20 мл №1
Haleon CH S.a.r.l.
от 151,00 грн
в 793 аптеках
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Вольтарен Эмульгель
Вольтарен Эмульгель
Эмульгель для наружного применения 1 % туба 100 г №1
Haleon CH S.a.r.l.
от 359,52 грн
в 792 аптеках
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Синекод
Синекод
Сироп 1,5 мг/мл флакон с крышкой 200 мл с мерным стаканом №1
Haleon CH S.a.r.l.
от 298,83 грн
в 734 аптеках
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ПАРОДОНТАКС С ФТОРОМ ЗУБНАЯ ПАСТА
ПАРОДОНТАКС С ФТОРОМ ЗУБНАЯ ПАСТА
Туба 75 мл №1
Халеон Украина
от 91,10 грн
в 715 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН
ЗУБНАЯ ПАСТА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН
75 мл №1
ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн
от 182,26 грн
в 705 аптеках
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Синекод
Синекод
Сироп 1,5 мг/мл флакон с крышкой 100 мл с мерным стаканом №1
Haleon CH S.a.r.l.
от 203,00 грн
в 683 аптеках
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