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Производитель: Фармюнион

ООО "Фармюнион БСВ Девелопмент"
03151, Киев, ул. Народного Ополчения, 7, офис 160
+380442468830
www.pbsvd.com
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Найдено: 3 препарата
Лацидофил капсулы, 2 млрд. cfu, № 20; Ворвартс Фарма
Лацидофил Капсулы, 2 млрд. cfu, № 20 Ворвартс Фарма
Нет в наличии
ЛАЦИДОФИЛ ФОРТЕ капсулы, № 10; FARMUNION BCV DEV
ЛАЦИДОФИЛ ФОРТЕ Капсулы, № 10 FARMUNION BCV DEV
Нет в наличии
СПАЗМОЛАК® СПК капсулы, № 20; Ворвартс Фарма
СПАЗМОЛАК® СПК Капсулы, № 20 Ворвартс Фарма
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
03151, Киев, ул. Народного Ополчения, 7, офис 160
+380442468830
www.pbsvd.com
Найдено: 3 препарата
Лацидофил капсулы, 2 млрд. cfu, № 20; Ворвартс Фарма
Лацидофил Капсулы, 2 млрд. cfu, № 20 Ворвартс Фарма
Нет в наличии
ЛАЦИДОФИЛ ФОРТЕ капсулы, № 10; FARMUNION BCV DEV
ЛАЦИДОФИЛ ФОРТЕ Капсулы, № 10 FARMUNION BCV DEV
Нет в наличии
СПАЗМОЛАК® СПК капсулы, № 20; Ворвартс Фарма
СПАЗМОЛАК® СПК Капсулы, № 20 Ворвартс Фарма
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції