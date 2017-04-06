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Производители на букву “Ф”
ФарКоС
30 препаратов
30 препаратов
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Полное название
Официальный дистрибьютор в Украине - ФК ООО "Артур-К"
Адрес
08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Чайки, ул. Чайки, 4
Телефон
(044) 391-50-90
Факс
(044) 391-50-90
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Адвокард®
Таблетки блистер в пачке №30
ФарКоС
от
100,08
грн
в 872 аптеках
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Ноотрофен-Фаркос
Таблетки 250 мг блистер в коробке №20
ФарКоС
от
172,44
грн
в 728 аптеках
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Ритмокор®
Капсулы блистер в пачке №48
ФарКоС ФФ
от
88,68
грн
в 687 аптеках
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Гентаксан®
Порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г в пачке №1
ФарКоС
от
122,36
грн
в 611 аптеке
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Эргос®
Таблетки 50 мг блистер №4
ФарКоС
от
97,20
грн
в 579 аптеках
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Гентаксан®
Порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г в пачке №1
ФарКоС
от
86,57
грн
в 411 аптеке
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Трицитрон Экстра
Порошок для орального раствора саше коробка картонная №10
ФарКоС
от
151,31
грн
в 380 аптеках
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Трицитрон
Порошок для орального раствора саше №10
ФарКоС
от
134,97
грн
в 353 аптеках
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Эргос®
Таблетки 50 мг блистер №2
ФарКоС
от
50,38
грн
в 320 аптеках
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Мебикар-Фаркос
Капсулы 300 мг блистер №24
ФарКоС
от
197,06
грн
в 318 аптеках
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МЕМБРАТОН SLEEP
Капсулы №24
ФарКоС
от
145,15
грн
в 301 аптеке
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Ритмокор®
Раствор для инъекций ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
от
235,94
грн
в 293 аптеках
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Энтеросорб 7%
Гель туба полимерная 225 г №1
ФарКоС
от
208,00
грн
в 283 аптеках
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Гентаксан®
Порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г в пачке №1
ФарКоС
от
59,10
грн
в 253 аптеках
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Тироксель
Таблетки 10 мг блистер №20
ФарКоС
от
325,72
грн
в 226 аптеках
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Энтеросорб 7%
Гель саше 15 г №15
ФарКоС
от
199,50
грн
в 200 аптеках
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Ангелон®
Таблетки 20 мг блистер со вкусом ментола №30
ФарКоС
от
67,36
грн
в 114 аптеках
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ИммуноВел
Капсулы блистер в пачке №24
ФарКоС
от
98,83
грн
в 89 аптеках
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Эргос®
Таблетки 50 мг блистер №1
ФарКоС
от
33,80
грн
в 65 аптеках
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Мефенаминовая кислота
Таблетки 500 мг блистер в пачке №20
ФарКоС
от
60,76
грн
в 21 аптеке
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