Киев
Производители на букву “Ф”

ФарКоС30 препаратов

30 препаратов
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Адвокард®
Адвокард®
Таблетки блистер в пачке №30
ФарКоС
от 100,08 грн
в 872 аптеках
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Ноотрофен-Фаркос
Ноотрофен-Фаркос
Таблетки 250 мг блистер в коробке №20
ФарКоС
от 172,44 грн
в 728 аптеках
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Ритмокор®
Ритмокор®
Капсулы блистер в пачке №48
ФарКоС ФФ
от 88,68 грн
в 687 аптеках
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Гентаксан®
Гентаксан®
Порошок для наружного применения флакон-капельница 8 г в пачке №1
ФарКоС
от 122,36 грн
в 611 аптеке
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Эргос®
Эргос®
Таблетки 50 мг блистер №4
ФарКоС
от 97,20 грн
в 579 аптеках
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Гентаксан®
Гентаксан®
Порошок для наружного применения флакон-капельница 5 г в пачке №1
ФарКоС
от 86,57 грн
в 411 аптеке
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Трицитрон Экстра
Трицитрон Экстра
Порошок для орального раствора саше коробка картонная №10
ФарКоС
от 151,31 грн
в 380 аптеках
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Трицитрон
Трицитрон
Порошок для орального раствора саше №10
ФарКоС
от 134,97 грн
в 353 аптеках
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Эргос®
Эргос®
Таблетки 50 мг блистер №2
ФарКоС
от 50,38 грн
в 320 аптеках
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Мебикар-Фаркос
Мебикар-Фаркос
Капсулы 300 мг блистер №24
ФарКоС
от 197,06 грн
в 318 аптеках
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МЕМБРАТОН SLEEP
МЕМБРАТОН SLEEP
Капсулы №24
ФарКоС
от 145,15 грн
в 301 аптеке
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Ритмокор®
Ритмокор®
Раствор для инъекций ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
от 235,94 грн
в 293 аптеках
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Энтеросорб 7%
Энтеросорб 7%
Гель туба полимерная 225 г №1
ФарКоС
от 208,00 грн
в 283 аптеках
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Гентаксан®
Гентаксан®
Порошок для наружного применения флакон-капельница 2 г в пачке №1
ФарКоС
от 59,10 грн
в 253 аптеках
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Тироксель
Тироксель
Таблетки 10 мг блистер №20
ФарКоС
от 325,72 грн
в 226 аптеках
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Энтеросорб 7%
Энтеросорб 7%
Гель саше 15 г №15
ФарКоС
от 199,50 грн
в 200 аптеках
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Ангелон®
Ангелон®
Таблетки 20 мг блистер со вкусом ментола №30
ФарКоС
от 67,36 грн
в 114 аптеках
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ИммуноВел
ИммуноВел
Капсулы блистер в пачке №24
ФарКоС
от 98,83 грн
в 89 аптеках
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Эргос®
Эргос®
Таблетки 50 мг блистер №1
ФарКоС
от 33,80 грн
в 65 аптеках
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Мефенаминовая кислота
Мефенаминовая кислота
Таблетки 500 мг блистер в пачке №20
ФарКоС
от 60,76 грн
в 21 аптеке
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