Киев
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Белмедпрепараты
3 препарата
3 препарата
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Полное название
Эксклюзивный дистрибьютор в Украине - ООО «Интерфарма Украина»
Адрес
Киев, ул. Промышленная, 3Г
Телефон
(044) 490-35-95
Электронная почта
[email protected]
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Митра
Раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
от
755,32
грн
в 4 аптеках
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Максибрен
Таблетки 250 мг блистер №20
Белмедпрепараты
от
540,42
грн
в 1 аптеке других городов
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Нейротропин-Мексибел
Раствор для инъекций 5 % ампула 2 мл №10
Белмедпрепараты
от
495,00
грн
в 1 аптеке других городов
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