Киев
Производители на букву “Б”

Белмедпрепараты3 препарата

3 препарата
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Митра
Митра
Раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Белмедпрепараты
от 755,32 грн
в 4 аптеках
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Максибрен
Максибрен
Таблетки 250 мг блистер №20
Белмедпрепараты
от 540,42 грн
в 1 аптеке других городов
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Нейротропин-Мексибел
Нейротропин-Мексибел
Раствор для инъекций 5 % ампула 2 мл №10
Белмедпрепараты
от 495,00 грн
в 1 аптеке других городов
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