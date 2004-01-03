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Производитель: БаДМ

Сервисная компания "БаДМ" - национальный дистрибьютор фармацевтического рынка
49005, Днепр, ул. Паникахи, 2
(056) 747-01-10
www.badm.ua
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Найдено: 7 препаратов
Прелокс таблетки, № 60; НОВЕКО УКРАИНА
Прелокс Таблетки, № 60 НОВЕКО УКРАИНА
В 8 аптеках
от 1830,00 грн
Цены в аптеках
СЛИМСИ БОДИ.ШЕЙП порошок, стик, № 21; БаДМ
СЛИМСИ БОДИ.ШЕЙП Порошок, стик, № 21 БаДМ
В 2 аптеках других городов
от 539,90 грн
Цены в других городах
СЛИМСИ ДЕТОКС порошок, стик, № 10; БаДМ
СЛИМСИ ДЕТОКС Порошок, стик, № 10 БаДМ
В 2 аптеках других городов
от 343,20 грн
Цены в других городах
СЛИМСИ КОНТРОЛ.ФУД конфеты жевательные, № 21; БаДМ
СЛИМСИ КОНТРОЛ.ФУД Конфеты жевательные, № 21 БаДМ
В 1 аптеке других городов
от 489,00 грн
Цены в других городах
СЛИМСИ ФЭТ.БЕРН порошок, стик, № 21; БаДМ
СЛИМСИ ФЭТ.БЕРН Порошок, стик, № 21 БаДМ
В 3 аптеках других городов
от 393,30 грн
Цены в других городах
Фуразолидон таблетки, 0,05 г, блистер, № 20; Монфарм
Фуразолидон Таблетки, 0,05 г, блистер, № 20 Монфарм
В 1053 аптеках
от 61,25 грн
Цены в аптеках
Фуразолидон таблетки, 0,05 г, блистер, № 100; Монфарм
Фуразолидон Таблетки, 0,05 г, блистер, № 100 Монфарм
В 64 аптеках
от 246,60 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
49005, Днепр, ул. Паникахи, 2
(056) 747-01-10
www.badm.ua
Найдено: 7 препаратов
Прелокс таблетки, № 60; НОВЕКО УКРАИНА
Прелокс Таблетки, № 60 НОВЕКО УКРАИНА
В 8 аптеках
от 1830,00 грн
Цены в аптеках
СЛИМСИ БОДИ.ШЕЙП порошок, стик, № 21; БаДМ
СЛИМСИ БОДИ.ШЕЙП Порошок, стик, № 21 БаДМ
В 2 аптеках других городов
от 539,90 грн
Цены в других городах
СЛИМСИ ДЕТОКС порошок, стик, № 10; БаДМ
СЛИМСИ ДЕТОКС Порошок, стик, № 10 БаДМ
В 2 аптеках других городов
от 343,20 грн
Цены в других городах
СЛИМСИ КОНТРОЛ.ФУД конфеты жевательные, № 21; БаДМ
СЛИМСИ КОНТРОЛ.ФУД Конфеты жевательные, № 21 БаДМ
В 1 аптеке других городов
от 489,00 грн
Цены в других городах
СЛИМСИ ФЭТ.БЕРН порошок, стик, № 21; БаДМ
СЛИМСИ ФЭТ.БЕРН Порошок, стик, № 21 БаДМ
В 3 аптеках других городов
от 393,30 грн
Цены в других городах
Фуразолидон таблетки, 0,05 г, блистер, № 20; Монфарм
Фуразолидон Таблетки, 0,05 г, блистер, № 20 Монфарм
В 1053 аптеках
от 61,25 грн
Цены в аптеках
Фуразолидон таблетки, 0,05 г, блистер, № 100; Монфарм
Фуразолидон Таблетки, 0,05 г, блистер, № 100 Монфарм
В 64 аптеках
от 246,60 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції