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Производитель: Айяфарма

ООО "Айяфарма"
Украина, 01103, Киев
www.ayapharma.com
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Найдено: 1 препарат
Гратециано таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, флакон, № 28; Айяфарма
Гратециано Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, флакон, № 28 Айяфарма
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
Украина, 01103, Киев
www.ayapharma.com
Найдено: 1 препарат
Гратециано таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, флакон, № 28; Айяфарма
Гратециано Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, флакон, № 28 Айяфарма
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції