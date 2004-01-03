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Список производителейААрикса Фарма

Производитель: Арикса Фарма

03186, г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, дом 15-А
+38 (097) 038-10-78
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Найдено: 6 препаратов
Провитадин актив суппозитории, № 10; Арикса Фарма
Провитадин актив Суппозитории, № 10 Арикса Фарма
В 66 аптеках
от 413,50 грн
Цены в аптеках
Провитадин плюс суппозитории, № 10; Арикса Фарма
Провитадин плюс Суппозитории, № 10 Арикса Фарма
В 91 аптеке
от 413,50 грн
Цены в аптеках
Провитадин форте суппозитории, № 10; Арикса Фарма
Провитадин форте Суппозитории, № 10 Арикса Фарма
В 195 аптеках
от 413,50 грн
Цены в аптеках
ПРОСТАТИДИН АКТИВ суппозитории ректальные, № 10; Арикса Фарма
ПРОСТАТИДИН АКТИВ Суппозитории ректальные, № 10 Арикса Фарма
В 5 аптеках
от 527,70 грн
Цены в аптеках
ПРОСТАТИДИН ПЛЮС суппозитории ректальные, № 10; Арикса Фарма
ПРОСТАТИДИН ПЛЮС Суппозитории ректальные, № 10 Арикса Фарма
В 2 аптеках
от 480,00 грн
Цены в аптеках
ПРОСТАТИДИН ФОРТЕ суппозитории ректальные, № 10; Арикса Фарма
ПРОСТАТИДИН ФОРТЕ Суппозитории ректальные, № 10 Арикса Фарма
В 61 аптеке других городов
от 258,75 грн
Цены в других городах
Стандартизація фармацевтичної продукції
03186, г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, дом 15-А
+38 (097) 038-10-78
Найдено: 6 препаратов
Провитадин актив суппозитории, № 10; Арикса Фарма
Провитадин актив Суппозитории, № 10 Арикса Фарма
В 66 аптеках
от 413,50 грн
Цены в аптеках
Провитадин плюс суппозитории, № 10; Арикса Фарма
Провитадин плюс Суппозитории, № 10 Арикса Фарма
В 91 аптеке
от 413,50 грн
Цены в аптеках
Провитадин форте суппозитории, № 10; Арикса Фарма
Провитадин форте Суппозитории, № 10 Арикса Фарма
В 195 аптеках
от 413,50 грн
Цены в аптеках
ПРОСТАТИДИН АКТИВ суппозитории ректальные, № 10; Арикса Фарма
ПРОСТАТИДИН АКТИВ Суппозитории ректальные, № 10 Арикса Фарма
В 5 аптеках
от 527,70 грн
Цены в аптеках
ПРОСТАТИДИН ПЛЮС суппозитории ректальные, № 10; Арикса Фарма
ПРОСТАТИДИН ПЛЮС Суппозитории ректальные, № 10 Арикса Фарма
В 2 аптеках
от 480,00 грн
Цены в аптеках
ПРОСТАТИДИН ФОРТЕ суппозитории ректальные, № 10; Арикса Фарма
ПРОСТАТИДИН ФОРТЕ Суппозитории ректальные, № 10 Арикса Фарма
В 61 аптеке других городов
от 258,75 грн
Цены в других городах
Стандартизація фармацевтичної продукції