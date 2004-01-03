Все аптеки Украины
Список производителейААнанта Медикеар Лтд

Производитель: Ананта Медикеар Лтд

61001, Украина, г. Харьков, ул. Искринская, 37
+38 (057) 739-03-00
Продукция
Контакты
Найдено: 3 препарата
ИНТИНОВА КОСМЕТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ гель, туба, 5 г, № 7; Ananta Medicare
ИНТИНОВА КОСМЕТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ Гель, туба, 5 г, № 7 Ananta Medicare
В 3 аптеках
от 398,50 грн
Цены в аптеках
ИНТИНОВА КОСМЕТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ гель, туба, 40 г, с 7 аппликаторами, с 7 аппликаторами; Ananta Medicare
ИНТИНОВА КОСМЕТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ Гель, туба, 40 г, с 7 аппликаторами, с 7 аппликаторами Ananta Medicare
В 360 аптеках
от 353,94 грн
Цены в аптеках
Флориум® капсулы, 325 мг, флакон, № 14; Ananta Medicare
Флориум® Капсулы, 325 мг, флакон, № 14 Ananta Medicare
В 12 аптеках
от 330,50 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
61001, Украина, г. Харьков, ул. Искринская, 37
+38 (057) 739-03-00
Найдено: 3 препарата
ИНТИНОВА КОСМЕТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ гель, туба, 5 г, № 7; Ananta Medicare
ИНТИНОВА КОСМЕТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ Гель, туба, 5 г, № 7 Ananta Medicare
В 3 аптеках
от 398,50 грн
Цены в аптеках
ИНТИНОВА КОСМЕТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ гель, туба, 40 г, с 7 аппликаторами, с 7 аппликаторами; Ananta Medicare
ИНТИНОВА КОСМЕТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ Гель, туба, 40 г, с 7 аппликаторами, с 7 аппликаторами Ananta Medicare
В 360 аптеках
от 353,94 грн
Цены в аптеках
Флориум® капсулы, 325 мг, флакон, № 14; Ananta Medicare
Флориум® Капсулы, 325 мг, флакон, № 14 Ananta Medicare
В 12 аптеках
от 330,50 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції