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Список производителейAAmaxa Pharma LTD

Производитель: Amaxa Pharma LTD

04073, Киев, пр. С. Бандеры, 28-А
+38 (044) 580-10-10
www.ua.amaxa
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Найдено: 18 препаратов
Брексин® таблетки, 20 мг, блистер, № 10; Amaxa Pharma LTD
Брексин® Таблетки, 20 мг, блистер, № 10 Amaxa Pharma LTD
В 123 аптеках
от 305,20 грн
Цены в аптеках
Брексин® таблетки, 20 мг, блистер, № 20; Amaxa Pharma LTD
Брексин® Таблетки, 20 мг, блистер, № 20 Amaxa Pharma LTD
В 4 аптеках других городов
от 325,95 грн
Цены в других городах
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РУБЦОВ СТРАТАДЕРМ гель, 5 г, № 1; Amaxa Pharma LTD
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РУБЦОВ СТРАТАДЕРМ Гель, 5 г, № 1 Amaxa Pharma LTD
В 334 аптеках
от 549,90 грн
Цены в аптеках
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РУБЦОВ СТРАТАДЕРМ гель, 10 г, № 1; Amaxa Pharma LTD
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РУБЦОВ СТРАТАДЕРМ Гель, 10 г, № 1 Amaxa Pharma LTD
В 141 аптеке
от 798,36 грн
Цены в аптеках
Золта концентрат для раствора для инфузий, 4 мг/5 мл, флакон, 5 мл, № 1; Amaxa Pharma LTD
Золта Концентрат для раствора для инфузий, 4 мг/5 мл, флакон, 5 мл, № 1 Amaxa Pharma LTD
В 8 аптеках
от 522,50 грн
Цены в аптеках
Миофолик саше, 2 г, № 30; Amaxa Pharma LTD
Миофолик Саше, 2 г, № 30 Amaxa Pharma LTD
В 694 аптеках
от 612,60 грн
Цены в аптеках
МИОФОЛИК MEN порошок, саше, 4 г, № 30; Amaxa Pharma LTD
МИОФОЛИК MEN Порошок, саше, 4 г, № 30 Amaxa Pharma LTD
В 363 аптеках
от 892,81 грн
Цены в аптеках
Октаплас Лг раствор для инфузий, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови a (ii), группа крови a (ii), № 1; Amaxa Pharma LTD
Октаплас Лг Раствор для инфузий, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови a (ii), группа крови a (ii), № 1 Amaxa Pharma LTD
В 1 аптеке других городов
от 6873,80 грн
Цены в других городах
Паклитаксел Амакса концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Amaxa Pharma LTD
Паклитаксел Амакса Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Amaxa Pharma LTD
В 11 аптеках
от 485,18 грн
Цены в аптеках
Паклитаксел Амакса концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 16.7 мл, № 1; Amaxa LTD
Паклитаксел Амакса Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 16.7 мл, № 1 Amaxa LTD
В 16 аптеках
от 879,70 грн
Цены в аптеках
СИНУС ИММУН таблетки, 450 мг, № 30; Amaxa Pharma LTD
СИНУС ИММУН Таблетки, 450 мг, № 30 Amaxa Pharma LTD
В 453 аптеках
от 178,20 грн
Цены в аптеках
5-Фу раствор для инъекций, 50 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Amaxa Pharma LTD
5-Фу Раствор для инъекций, 50 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Amaxa Pharma LTD
Нет в наличии
5-Фу раствор для инъекций, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Amaxa Pharma LTD
5-Фу Раствор для инъекций, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Amaxa Pharma LTD
Нет в наличии
Детринорм капсулы, 2000 ме, № 60; Amaxa Pharma LTD
Детринорм Капсулы, 2000 ме, № 60 Amaxa Pharma LTD
Нет в наличии
Месна раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 4 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 10; Amaxa Pharma LTD
Месна Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 4 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 10 Amaxa Pharma LTD
Нет в наличии
Октаплас Лг раствор для инфузий, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови b (iii), группа крови b (iii), № 1; Octapharma
Октаплас Лг Раствор для инфузий, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови b (iii), группа крови b (iii), № 1 Octapharma
Нет в наличии
Октаплас Лг раствор для инфузий, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови o (i), группа крови o (i), № 1; Octapharma
Октаплас Лг Раствор для инфузий, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови o (i), группа крови o (i), № 1 Octapharma
Нет в наличии
Октаплас Лг раствор для инфузий, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови аb (iv), группа крови аb (iv), № 1; Octapharma
Октаплас Лг Раствор для инфузий, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови аb (iv), группа крови аb (iv), № 1 Octapharma
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
04073, Киев, пр. С. Бандеры, 28-А
+38 (044) 580-10-10
www.ua.amaxa
Найдено: 18 препаратов
Брексин® таблетки, 20 мг, блистер, № 10; Amaxa Pharma LTD
Брексин® Таблетки, 20 мг, блистер, № 10 Amaxa Pharma LTD
В 123 аптеках
от 305,20 грн
Цены в аптеках
Брексин® таблетки, 20 мг, блистер, № 20; Amaxa Pharma LTD
Брексин® Таблетки, 20 мг, блистер, № 20 Amaxa Pharma LTD
В 4 аптеках других городов
от 325,95 грн
Цены в других городах
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РУБЦОВ СТРАТАДЕРМ гель, 5 г, № 1; Amaxa Pharma LTD
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РУБЦОВ СТРАТАДЕРМ Гель, 5 г, № 1 Amaxa Pharma LTD
В 334 аптеках
от 549,90 грн
Цены в аптеках
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РУБЦОВ СТРАТАДЕРМ гель, 10 г, № 1; Amaxa Pharma LTD
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РУБЦОВ СТРАТАДЕРМ Гель, 10 г, № 1 Amaxa Pharma LTD
В 141 аптеке
от 798,36 грн
Цены в аптеках
Золта концентрат для раствора для инфузий, 4 мг/5 мл, флакон, 5 мл, № 1; Amaxa Pharma LTD
Золта Концентрат для раствора для инфузий, 4 мг/5 мл, флакон, 5 мл, № 1 Amaxa Pharma LTD
В 8 аптеках
от 522,50 грн
Цены в аптеках
Миофолик саше, 2 г, № 30; Amaxa Pharma LTD
Миофолик Саше, 2 г, № 30 Amaxa Pharma LTD
В 694 аптеках
от 612,60 грн
Цены в аптеках
МИОФОЛИК MEN порошок, саше, 4 г, № 30; Amaxa Pharma LTD
МИОФОЛИК MEN Порошок, саше, 4 г, № 30 Amaxa Pharma LTD
В 363 аптеках
от 892,81 грн
Цены в аптеках
Октаплас Лг раствор для инфузий, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови a (ii), группа крови a (ii), № 1; Amaxa Pharma LTD
Октаплас Лг Раствор для инфузий, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови a (ii), группа крови a (ii), № 1 Amaxa Pharma LTD
В 1 аптеке других городов
от 6873,80 грн
Цены в других городах
Паклитаксел Амакса концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Amaxa Pharma LTD
Паклитаксел Амакса Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Amaxa Pharma LTD
В 11 аптеках
от 485,18 грн
Цены в аптеках
Паклитаксел Амакса концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 16.7 мл, № 1; Amaxa LTD
Паклитаксел Амакса Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 16.7 мл, № 1 Amaxa LTD
В 16 аптеках
от 879,70 грн
Цены в аптеках
СИНУС ИММУН таблетки, 450 мг, № 30; Amaxa Pharma LTD
СИНУС ИММУН Таблетки, 450 мг, № 30 Amaxa Pharma LTD
В 453 аптеках
от 178,20 грн
Цены в аптеках
5-Фу раствор для инъекций, 50 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Amaxa Pharma LTD
5-Фу Раствор для инъекций, 50 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Amaxa Pharma LTD
Нет в наличии
5-Фу раствор для инъекций, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Amaxa Pharma LTD
5-Фу Раствор для инъекций, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Amaxa Pharma LTD
Нет в наличии
Детринорм капсулы, 2000 ме, № 60; Amaxa Pharma LTD
Детринорм Капсулы, 2000 ме, № 60 Amaxa Pharma LTD
Нет в наличии
Месна раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 4 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 10; Amaxa Pharma LTD
Месна Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 4 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 10 Amaxa Pharma LTD
Нет в наличии
Октаплас Лг раствор для инфузий, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови b (iii), группа крови b (iii), № 1; Octapharma
Октаплас Лг Раствор для инфузий, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови b (iii), группа крови b (iii), № 1 Octapharma
Нет в наличии
Октаплас Лг раствор для инфузий, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови o (i), группа крови o (i), № 1; Octapharma
Октаплас Лг Раствор для инфузий, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови o (i), группа крови o (i), № 1 Octapharma
Нет в наличии
Октаплас Лг раствор для инфузий, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови аb (iv), группа крови аb (iv), № 1; Octapharma
Октаплас Лг Раствор для инфузий, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови аb (iv), группа крови аb (iv), № 1 Octapharma
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції