Производитель: Amaxa Pharma LTD
04073, Киев, пр. С. Бандеры, 28-А
+38 (044) 580-10-10
www.ua.amaxa
Золта Концентрат для раствора для инфузий, 4 мг/5 мл, флакон, 5 мл, № 1 Amaxa Pharma LTD
от 522,50 грн
Октаплас Лг Раствор для инфузий, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови a (ii), группа крови a (ii), № 1 Amaxa Pharma LTD
от 6873,80 грн
Паклитаксел Амакса Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Amaxa Pharma LTD
от 485,18 грн
Паклитаксел Амакса Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 16.7 мл, № 1 Amaxa LTD
от 879,70 грн
Месна Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 4 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 10 Amaxa Pharma LTD
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
Золта Концентрат для раствора для инфузий, 4 мг/5 мл, флакон, 5 мл, № 1 Amaxa Pharma LTD
от 522,50 грн
Октаплас Лг Раствор для инфузий, 45 -70 мг/мл, контейнер, 200 мл, группа крови a (ii), группа крови a (ii), № 1 Amaxa Pharma LTD
от 6873,80 грн
Паклитаксел Амакса Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Amaxa Pharma LTD
от 485,18 грн
Паклитаксел Амакса Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 16.7 мл, № 1 Amaxa LTD
от 879,70 грн
Месна Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 4 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 10 Amaxa Pharma LTD
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції