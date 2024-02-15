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AbbVie Biopharmaceuticals8 препаратов

8 препаратов
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Хумира®
Хумира®
Раствор для инъекций 40 мг/0,4 мл шприц в комплекте с салфетками №2
AbbVie Biopharmaceuticals
от 11662,39 грн
в 49 аптеках
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Хумира®
Хумира®
Раствор для инъекций 20 мг/0,2 мл шприц в комплекте с салфетками №2
AbbVie Biopharmaceuticals
от 7790,40 грн
в 14 аптеках
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Севоран
Севоран
Жидкость для ингаляций 100 % флакон 250 мл №1
AbbVie Biopharmaceuticals
от 3380,00 грн
в 2 аптеках других городов
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Венкликсто
Венкликсто
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №14
AbbVie Biopharmaceuticals
Нет в наличии
Алувиа
Алувиа
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг + 50 мг флакон в картонной коробке №120
AbbVie Biopharmaceuticals
Нет в наличии
Венкликсто
Венкликсто
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №112
AbbVie Biopharmaceuticals
Нет в наличии
Ринвок
Ринвок
Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой 15 мг блистер №28
AbbVie Biopharmaceuticals
Нет в наличии
Венкликсто
Венкликсто
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №14
AbbVie Biopharmaceuticals
Нет в наличии
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