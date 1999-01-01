Клинические руководства
Диагностика лейкозов (Д.Ф. Глузман, И.В. Абраменко, Л.М. Скляренко, И.А. Крячок, В.А. Надгорная, 2000)
Клиническая липидология. Современная стратегия диагностики, профилактики и лечения гиперлипидемий (А.Е. Березин, 2010)
Лекции по клинической диагностике внутренних болезней (В.М. Делягин, В.И. Мальцев, А.Г. Румянцев, 2007)
Морфологическая диагностика рака молочной железы (Л.М. Захарцева, М.В. Дятел, А.В. Григорук, 2007)
Остеоартроз. Практическое руководство (В.Н. Коваленко, О.П. Борткевич, 2005)
Остеопороз: патогенез, клиника, профилактика и лечение (В.К. Казимирко, В.Н. Коваленко, В.И. Мальцев, 2006)
Ревмоортопедия (Е.Т. Скляренко, Л.Е. Зубко, В.Е. Скляренко, 2009)
Руководство по кардиологии (под ред. В.Н. Коваленко, 2008)
Системная энзимотерапия. Теоретические основы, опыт клинического применения (К.Н. Веремеенко, В.Н. Коваленко, 2000)
Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Ехсеl (С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич, 2000)