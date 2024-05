фармакодинамика. Исследование связывания с рецепторами показали, что флувоксамин является мощным ингибитором обратного захвата серотонина как in vitro, так и in vivo, и имеет минимальное сродство к подтипам серотониновых рецепторов. Препарат обладает незначительной способностью связываться с α-адренергическими, β-адренергическими, гистаминергическими, мускариновыми, холинергическими или допаминергическими рецепторами.

Фармакокинетика. Всасывание . Флувоксамин полностью абсорбируется после перорального приема. C max в плазме крови достигается через 3–8 ч после приема. Средняя абсолютная биодоступность составляет 53%.

Одновременный прием пищи не влияет на фармакокинетику флувоксамина.

Распределение . Іn vitro 80% флувоксамина связывается с белками плазмы крови. Объем распределения у человека составляет 25 л/кг массы тела.

Метаболизм . Флувоксамин интенсивно метаболизируется в печени. Хотя іn vitro главным изоферментом, принимающим участие в метаболизме флувоксамина, является CYP 2D6, концентрации в плазме крови у лиц со сниженной активностью CYP 2D6 не намного выше, чем у лиц с интенсивным метаболизмом.

Средний T ½ из плазмы крови составляет приблизительно 13–15 ч после одноразового приема и несколько удлиняется (17–22 ч) при многоразовом приеме, при этом равновесная концентрация в плазме крови обычно достигается на протяжении 10–14 сут.

Флувоксамин интенсивно трансформируется в печени, главным образом путем окислительного деметилирования, в результате чего образуется не менее 9 метаболитов, которые выводятся почками. Два основных метаболита фармакологически неактивны. Флувоксамин является мощным ингибитором CYP 1А2, умеренно ингибирует CYP 2C и CYP 3A4 и оказывает только минимальный ингибирующий эффект на CYP 2D6.

Флувоксамин демонстрирует линейную фармакокинетику при приеме одноразовой дозы.

Равновесные концентрации в плазме крови являются большими, чем рассчитанные по данным для одноразовой дозы, и диспропорционально выше при применении высших суточных доз.

Особые группы пациентов . Фармакокинетика флувоксамина является одинаковой у здоровых взрослых, лиц пожилого возраста и пациентов с почечной недостаточностью. Метаболизм флувоксамина нарушается у пациентов с заболеваниями печени.