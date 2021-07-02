при переходе от терапии ингибиторами МАО к приему Депривокса (флувоксамина) курс лечения следует начинать не менее чем через 2 нед после завершения терапии обратимыми или необратимыми ингибиторами МАО.

Терапию ингибиторами МАО следует начинать не менее чем через 1 нед после завершения терапии Депривоксом. У пациентов с печеночной или почечной недостаточностью, тяжелой сердечной недостаточностью изредка отмечают повышение уровня печеночных ферментов с выраженными симптомами. В таких случаях следует отменить препарат.

Следует соблюдать особую осторожность относительно больных эпилепсией. В случае возникновения судорог терапию Депривоксом необходимо прекратить.

Как при любом лечении депрессии, в начале терапии существует риск развития суицидального настроения в период между началом лечения и клиническим улучшением. Как и при применении других антидепрессантов, терапевтический эффект может клинически не проявляться на протяжении первых ≥2 нед.

Как и при применении других антидепрессантов, Депривокс следует отменить в случае развития маниакальной фазы.

Рекомендуется регулировать дозу пациентам пожилого возраста, которые обычно намного более чувствительны к побочному действию препарата.

Сообщалось о редких случаях появления кровотечений (обычно экхимозы и пурпура). Депривокс следует применять с осторожностью у пациентов, принимающих лекарственные средства, отрицательно влияющих на функцию тромбоцитов (антипсихотические средства, нейролептики фенотиазинового ряда, трициклические антидепрессанты, НПВП, ацетилсалициловая кислота), или с предварительно установленным высоким риском кровотечения.

Во избежание развития синдрома отмены в период окончания курса терапии дозы следует снижать постепенно.

Клинический опыт одновременного применения Депривокса и электрошоковой терапии недостаточный.

При применении Депривокса может повышаться содержание глюкозы в крови, особенно на начальных этапах лечения. Поэтому пациентам может понадобиться коррекция дозы противодиабетических средств.

При комбинированном применении с Депривоксом концентрации в плазме крови терфенадина, астемизола или цизаприда могут повышаться, что увеличивает риск удлинения интервала Q–T и появления аритмий по типу torsade de pointes. Поэтому препарат не следует назначать сочетанно с этим лекарственными средствами.

Данные у больных пожилого возраста не указывают на клинически значимые отличия обычных суточных доз по сравнению с лицами молодого возраста. Однако повышать дозы у больных пожилого возраста необходимо медленнее и всегда с осторожностью.

В редких случаях лечение флувоксамином сопровождается появлением серотонинового синдрома или злокачественного нейролептического синдрома, особенно в случае сочетания флувоксамина с другими серотонинергическими и/или нейролептическими средствами (включая триптаны, трамадол, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и препараты зверобоя продырявленного). Поскольку эти синдромы могут привести к появлению угрожающих для жизни состояний, лечение флувоксамином должно быть прекращено при появлении таких симптомов (группы симптомов), как гипертермия, ригидность мышц, миоклония, нестабильность вегетативной нервной системы с возможными быстрыми изменениями АД, ЧСС и частоты дыхания, изменения психического состояния, включая волнение, раздражительность, чрезмерное возбуждение с прогрессированием делирия и комы) и проведенное симптоматическое лечение.

Как и в случае терапии другими ингибиторами обратного захвата серотонина, при лечении флувоксамином гипонатриемия наблюдается редко и исчезает после его прекращения. В некоторых случаях появление гипонатриемии связано с синдромом неадекватной секреции антидиуретического гормона. Большинство случаев зарегистрированы у пациентов пожилого возраста.

Депривокс может вызвать незначительное снижение ЧСС (на 2–6 уд./мин).

Период беременности и кормления грудью. Клинические данные относительно применения препарата в период беременности отсутствуют. Доклинические исследования не выявили никакого отрицательного влияния препарата в терапевтических дозах на течение беременности, развитие плода, роды или постнатальное развитие. Но следует придерживаться определенной осторожности при назначении Депривокса в период беременности.

Флувоксамин выделяется с грудным молоком (соотношение молоко/плазма крови составляет около 0,3). Таким образом, Депривокс не следует применять в период кормления грудью, во время приема препарата следует отказаться от грудного вскармливания.

Дети и подростки (в возрасте младше 18 лет). В настоящее время данных относительно применения Депривокса при лечении депрессии подростков и детей в возрасте младше 18 лет недостаточно. При обсессивно-компульсивных нарушениях препарат применяют у детей в возрасте старше 8 лет согласно дозировкам, указанным в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и точными механизмами. Влияние препарата в дозе 150 мг/сут на психомоторную функцию и реакцию изучали в экспериментальных условиях на здоровых добровольцах: отрицательных эффектов не отмечено. Однако в отдельных случаях способность управлять транспортными средствами и работать с точными механизмами была снижена. Высокие дозы препарата или его применение в комбинации с алкоголем или лекарственными средствами, влияющими на ЦНС (бензодиазепины), существенно изменяли способность адекватной реакции.

Следует учитывать в начале лечения, что побочным эффектом препарата является сонливость.