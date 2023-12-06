флувоксамин не следует применять в комбинации с ингибиторами МАО. Начинать лечение флувоксамином можно не ранее чем через 2 нед после прекращения непрерывного приема ингибиторов МАО. После однократного приема ингибиторов МАО (например моклобемида) начинать лечение флувоксамином можно на следующий день. Начинать терапию ингибиторами МАО можно не ранее чем через 1 нед после прекращения непрерывного приема флувоксамина. Флувоксамин может замедлять элиминацию препаратов, метаболизирующихся в печени. Клинически значимое взаимодействие может иметь место при одновременном назначении с такими препаратами, как варфарин, фенитоин, теофиллин и карбамазепин. При сочетанном назначении флувоксамина и производных бензодиазепина существует вероятность повышения уровня окисленных продуктов распада бензодиазепинов в плазме крови. Существуют данные о повышении концентрации трициклических антидепрессантов в плазме крови при одновременном назначении с флувоксамином. Комбинированное применение этих средств не рекомендуется. Опытным путем установлено повышение уровня в плазме крови пропранолола при его одновременном применении с флувоксамином, поэтому в таком случае рекомендуется снижение дозы пропранолола. Если флувоксамин назначают сочетанно с варфарином в течение 2 нед, то уровень варфарина в плазме заметно возрастает и увеличивается протромбиновое время. У пациентов, которые принимают одновременно пероральные антикоагулянты и флувоксамин, следует постоянно контролировать протромбиновое время и соответственно корректировать дозу антикоагулянтов. Не наблюдалось взаимодействия флувоксамина с дигоксином и атенололом. В случае депрессии, резистентной к терапии, возможно применение флувоксамина в комбинации с препаратами лития. Однако литий (и возможно, триптофан) повышает серотонинергическое действие флувоксамина, поэтому при комбинированном применении этих средств следует соблюдать осторожность.