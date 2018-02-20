Диклокаин оказывает выраженное противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее и антиагрегантное действие, обусловленное угнетением биосинтеза простагландинов и других медиаторов воспаления и боли, снижением проницаемости капилляров и стабилизирующим влиянием на лизосомальные мембраны. Замедляет образование протеогликана в хрящевой ткани. Лидокаин, входящий в состав препарата, ослабляет боль в месте инъекции. При ревматических заболеваниях противовоспалительные и анальгезирующие свойства препарата способствуют уменьшению выраженности таких симптомов, как боль в состоянии покоя и при движении, утренняя скованность, припухлость суставов. Оказывает выраженное анальгезирующее действие при умеренном и выраженном болевом синдроме неревматического характера. При воспалительных процессах, возникающих после операций и травм, быстро уменьшает как спонтанную боль, так и возникающую при движении, воспалительный отек раны.

При в/м применении диклофенак быстро и полностью всасывается. Максимальная концентрация в сыворотке крови (1,5 мкг/мл) при в/м введении достигается через 10–30 мин. Концентрация в сыворотке крови находится в линейной зависимости от дозы препарата. Биотрансформация происходит в результате многократного или однократного гидроксилирования или конъюгирования с глюкуроновой кислотой. 60% диклофенака выводится в виде метаболитов через почки; менее 1% — в неизменном виде, остальное количество — в виде метаболитов с желчью.