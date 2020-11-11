Гиоксизон (Hyoxysonum) (96276) - инструкция по применению ATC-классификация
Гиоксизон инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующие вещества: гидрокортизон, окситетрациклин;
1 г мази содержит: гидрокортизона ацетат — 10 мг, окситетрациклина гидрохлорид — 30 мг;
вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат (Е 218), масло минеральное, парафин желтый мягкий.
Лекарственная форма
Мазь.
Основные физико-химические свойства: мазь желтого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Низкоактивные кортикостероиды в комбинации с антибиотиками. Гидрокортизон и антибиотики. Код АТХ D07С А01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарату Гиоксизон свойственно комбинированное действие.
Окситетрациклин является антибиотиком группы тетрациклинов, механизм действия которого состоит в угнетении синтеза белка микроорганизмов. Препарат оказывает бактериостатическое действие как на грамположительные, так и на грамотрицательные бактерии.
Гидрокортизона ацетат относится к группе кортикостероидов с умеренным местным противовоспалительным, противозудным и сосудосуживающим действием.
Фармакокинетика.
Окситетрациклин при местном применении в небольшом количестве проникает в системный кровоток.
Гидрокортизона ацетат при местном применении, особенно на небольшие участки кожи, абсорбируется через кожу, метаболизируется до гидрокортизона и других метаболитов непосредственно в эпидермисе и только небольшая часть потом абсорбируется в печени.
Метаболиты и незначительная часть неизмененного гидрокортизона ацетата выводятся с мочой или с желчью.
Показания
Лечение осложненных инфекцией дерматозов (сухих форм и участков, которые шелушатся); первичных аллергических дерматозов, разных форм экземы, пруриго, контактного и себорейного дерматита, устаревшего псориаза.
Противопоказания
Повреждения кожи, вызванные бактериальными инфекциями (например пиодермия, сифилитические), вирусными инфекциями (например опоясывающий герпес, бородавка обычная, бородавка плоская, остроконечная кондилома, контагиозный моллюск); инфекции, вызванные грибками и дрожжами; паразитарные инфекции (например чесотка); язвенные поражения кожи; ихтиоз, ювенильный подошвенный дерматоз, вульгарные угри, розацеа, ломкость сосудов кожи, атрофия кожи; новообразования кожи.
Аллергия на кортикостероиды, окситетрациклина гидрохлорид или компоненты препарата. Не рекомендуется применять при обычных и розовых угрях, периоральном дерматите (dermatitis perioralis), после профилактических прививок. Не применять на раны, при предраковых состояниях кожного покрова и раке кожи. Противопоказан при бактериальных инфекциях (в т.ч. туберкулезе), вирусных инфекциях (в т.ч. герпесе, ветряной оспе).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При местном применении по назначению в рекомендованных дозах взаимодействие не выявлено.
Не рекомендуется применять два или более лекарственных средства для местного применения одновременно в связи с возможными изменениями концентрации действующих веществ в месте нанесения препаратов или покраснением кожи.
В период лечения мазью не рекомендуется проводить вакцинацию против оспы или другие виды иммунизации.
Способ применения и дозы
Препарат предназначен для местного применения. Мазь наносить тонким слоем на сухую пораженную кожу и участки, которые шелушатся, 2–3 раза в сутки. Не следует применять мазь под окклюзионную повязку. Лечение обычно проводить в течение 1–2 недель. Не можно применять на кожу лица более 1 недели. В течение недели рекомендуется применять не более 10 г мази.
Дети
Препарат не применять детям.
Побочные реакции
Со стороны кожи и подкожной клетчатки:
- местное раздражение кожи, высыпания, ощущение жжения, зуд, потница, сухость кожи;
- гипертрихоз, обесцвечивание или депигментация кожи;
- контактный дерматит, экзема, замедленное заживление ран, покраснение, образование стрий, стероидиндуцированной пурпуры, изменение цвета кожи, мацерация кожи, угреподобные поражения;
- периоральный дерматит, который сопровождается или не сопровождается атрофией кожи, угнетение роста эпидермиса, атрофия подкожной клетчатки;
- воспаление волосяных фолликулов, развитие вторичных бактериальных или грибковых инфекций;
- “эффект рикошета”, который может привести к стероидной зависимости;
- телеангиэктазия.
Со стороны эндокринной системы: адренокортикальная супрессия, гипергликемия, глюкозурия.
Системные расстройства наблюдаются благодаря абсорбции гидрокортизона ацетата в системный кровоток и вызывают:
- синдром Кушинга, внутричерепная гипертензия;
- ангионевротический отек;
- повышение резистентности штаммов бактерий;
- бластомикоз.
Со стороны органов зрения: повышение внутриглазного давления и риск возникновения катаракты (при систематическом попадании препарата на конъюнктиву).
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, фотосенсибилизацию.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 0С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 15 г мази в тубе № 1 в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».