Фармакодинамика.

Препарату Гиоксизон свойственно комбинированное действие.

Окситетрациклин является антибиотиком группы тетрациклинов, механизм действия которого состоит в угнетении синтеза белка микроорганизмов. Препарат оказывает бактериостатическое действие как на грамположительные, так и на грамотрицательные бактерии.

Гидрокортизона ацетат относится к группе кортикостероидов с умеренным местным противовоспалительным, противозудным и сосудосуживающим действием.

Фармакокинетика.

Окситетрациклин при местном применении в небольшом количестве проникает в системный кровоток.

Гидрокортизона ацетат при местном применении, особенно на небольшие участки кожи, абсорбируется через кожу, метаболизируется до гидрокортизона и других метаболитов непосредственно в эпидермисе и только небольшая часть потом абсорбируется в печени.

Метаболиты и незначительная часть неизмененного гидрокортизона ацетата выводятся с мочой или с желчью.