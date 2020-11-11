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Гиоксизон (Hyoxysonum) (96276) - инструкция по применению ATC-классификация

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Гиоксизон (Hyoxysonum)
Цена в городе Киев
от 108,57 грн
По рецепту
1 шт от 108,57 грн
В наличии в 1114 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Мазь
Вес
15 г
ATC-група
D07C A01 Гидрокортизон и антибиотики
Регистрационное удостоверение
UA/14979/01/01 от 11.11.2020

Гиоксизон инструкция по применению

Состав

действующие вещества: гидрокортизон, окситетрациклин;

1 г мази содержит: гидрокортизона ацетат — 10 мг, окситетрациклина гидрохлорид — 30 мг;

вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат (Е 218), масло минеральное, парафин желтый мягкий.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Низкоактивные кортикостероиды в комбинации с антибиотиками. Гидрокортизон и антибиотики. Код АТХ D07С А01.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Препарату Гиоксизон свойственно комбинированное действие.

Окситетрациклин является антибиотиком группы тетрациклинов, механизм действия которого состоит в угнетении синтеза белка микроорганизмов. Препарат оказывает бактериостатическое действие как на грамположительные, так и на грамотрицательные бактерии.

Гидрокортизона ацетат относится к группе кортикостероидов с умеренным местным противовоспалительным, противозудным и сосудосуживающим действием.

Фармакокинетика.

Окситетрациклин при местном применении в небольшом количестве проникает в системный кровоток.

Гидрокортизона ацетат при местном применении, особенно на небольшие участки кожи, абсорбируется через кожу, метаболизируется до гидрокортизона и других метаболитов непосредственно в эпидермисе и только небольшая часть потом абсорбируется в печени.

Метаболиты и незначительная часть неизмененного гидрокортизона ацетата выводятся с мочой или с желчью.

Показания

Лечение осложненных инфекцией дерматозов (сухих форм и участков, которые шелушатся); первичных аллергических дерматозов, разных форм экземы, пруриго, контактного и себорейного дерматита, устаревшего псориаза.

Противопоказания

Повреждения кожи, вызванные бактериальными инфекциями (например пиодермия, сифилитические), вирусными инфекциями (например опоясывающий герпес, бородавка обычная, бородавка плоская, остроконечная кондилома, контагиозный моллюск); инфекции, вызванные грибками и дрожжами; паразитарные инфекции (например чесотка); язвенные поражения кожи; ихтиоз, ювенильный подошвенный дерматоз, вульгарные угри, розацеа, ломкость сосудов кожи, атрофия кожи; новообразования кожи.

Аллергия на кортикостероиды, окситетрациклина гидрохлорид или компоненты препарата. Не рекомендуется применять при обычных и розовых угрях, периоральном дерматите (dermatitis perioralis), после профилактических прививок. Не применять на раны, при предраковых состояниях кожного покрова и раке кожи. Противопоказан при бактериальных инфекциях (в т.ч. туберкулезе), вирусных инфекциях (в т.ч. герпесе, ветряной оспе).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При местном применении по назначению в рекомендованных дозах взаимодействие не выявлено.

Не рекомендуется применять два или более лекарственных средства для местного применения одновременно в связи с возможными изменениями концентрации действующих веществ в месте нанесения препаратов или покраснением кожи.

В период лечения мазью не рекомендуется проводить вакцинацию против оспы или другие виды иммунизации.

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для местного применения. Мазь наносить тонким слоем на сухую пораженную кожу и участки, которые шелушатся, 2–3 раза в сутки. Не следует применять мазь под окклюзионную повязку. Лечение обычно проводить в течение 1–2 недель. Не можно применять на кожу лица более 1 недели. В течение недели рекомендуется применять не более 10 г мази.

Дети

Препарат не применять детям.

Побочные реакции

Со стороны кожи и подкожной клетчатки:

  • местное раздражение кожи, высыпания, ощущение жжения, зуд, потница, сухость кожи;
  • гипертрихоз, обесцвечивание или депигментация кожи;
  • контактный дерматит, экзема, замедленное заживление ран, покраснение, образование стрий, стероидиндуцированной пурпуры, изменение цвета кожи, мацерация кожи, угреподобные поражения;
  • периоральный дерматит, который сопровождается или не сопровождается атрофией кожи, угнетение роста эпидермиса, атрофия подкожной клетчатки;
  • воспаление волосяных фолликулов, развитие вторичных бактериальных или грибковых инфекций;
  • “эффект рикошета”, который может привести к стероидной зависимости;
  • телеангиэктазия.

Со стороны эндокринной системы: адренокортикальная супрессия, гипергликемия, глюкозурия.

Системные расстройства наблюдаются благодаря абсорбции гидрокортизона ацетата в системный кровоток и вызывают:

  • синдром Кушинга, внутричерепная гипертензия;
  • ангионевротический отек;
  • повышение резистентности штаммов бактерий;
  • бластомикоз.

Со стороны органов зрения: повышение внутриглазного давления и риск возникновения катаракты (при систематическом попадании препарата на конъюнктиву).

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, фотосенсибилизацию.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 0С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 15 г мази в тубе № 1 в пачке из картона.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».

Гиоксизон
Гиоксизон мазь туба 15 г, №1
от 108,57 грн
В наличии в 1114 аптеках
Цены в аптеках
Гиоксизон
Гиоксизон мазь туба 15 г, №1
от 108,57 грн
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