вводят путем в/в инфузии в полую вену. В зависимости от индивидуальных потребностей доза для взрослых и детей в возрасте старше 2 лет составляет 7–10 мл/кг массы тела в сутки, что соответствует 0,7–1,0 г аминокислот/кг массы тела в сутки. Максимальная доза для взрослых и детей в возрасте старше 2 лет — 15 мл/кг массы тела в сутки, что соответствует 1,5 г аминокислот/кг массы тела в сутки.

Скорость инфузии:

Лечение при печеночной коме

При печеночной энцефалопатии инфузию Аминоплазмаля Гепа-10% рекомендуется начинать с повышенной начальной скорости и вводить его до наступления эффекта: с 1-го по 2-й час — 2 мл/кг/ч; с 3-го по 4-й час — 1 мл/кг/ч; начиная с 5-го часа — 0,6 мл/кг/ч.

Например, пациенту с массой тела 70 кг назначают:

с 1-го по 2-й час: 150 мл/ч (2 мл/кг/ч), что соответствует приблизительно 50 каплям/мин, с 3-го по 4-й час: 75 мл/ч (1 мл/кг/ч) — приблизительно 25 капель/мин, начиная с 5-го часа: 45 мл/ч (0,6 мл/кг/ч) — приблизительно 15 капель/мин.

Поддерживающая терапи я/п арентеральное питание

45–75 мл/ч, что соответствует 15–25 каплям/мин (0,6–1,0 мл/кг/ч).

Продолжительность применения: Аминоплазмаль Гепа-10% следует применять до тех пор, пока существует угроза развития печеночной энцефалопатии.