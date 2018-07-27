Аминоплазмаль® Гепа-10% (Aminoplasmal® Hepa-10%) (9586) - инструкция по применению ATC-классификация
Аминоплазмаль Гепа-10% инструкция по применению
Фармакологические свойства
аминокислотная структура препарата Аминоплазмаль Гепа-10% основана на результатах исследований аминокислот у пациентов с циррозом печени. У этих пациентов отмечают типичные нарушения аминокислотного равновесия, характеризующиеся низкими концентрациями аминокислот с разветвленной цепью, повышенными концентрациями ароматических аминокислот и повышенной концентрацией метионина. Данные дисбалансы расценивают в качестве одной из причин снижения белковой толерантности и развития печеночной комы у пациентов с циррозом печени. Состав препарата, характеризующийся повышенным содержанием аминокислот с разветвленной цепью, адаптирован к аминокислотному и белковому метаболизму пациентов с циррозом печени. Введением Аминоплазмаля Гепа-10% можно достичь коррекции нарушенного баланса аминокислот. При этом ослабляются церебральные проявления ряда заболеваний, например печеночной энцефалопатии, печеночной прекомы или комы, и заметно улучшаются белковая толерантность и биосинтез белка.
Показания Аминоплазмаль Гепа-10%
обеспечение организма аминокислотами при парентеральном питании пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью, а также при угрозе развития печеночной энцефалопатии.
Применение Аминоплазмаль Гепа-10%
вводят путем в/в инфузии в полую вену. В зависимости от индивидуальных потребностей доза для взрослых и детей в возрасте старше 2 лет составляет 7–10 мл/кг массы тела в сутки, что соответствует 0,7–1,0 г аминокислот/кг массы тела в сутки. Максимальная доза для взрослых и детей в возрасте старше 2 лет — 15 мл/кг массы тела в сутки, что соответствует 1,5 г аминокислот/кг массы тела в сутки.
Скорость инфузии:
Лечение при печеночной коме
При печеночной энцефалопатии инфузию Аминоплазмаля Гепа-10% рекомендуется начинать с повышенной начальной скорости и вводить его до наступления эффекта: с 1-го по 2-й час — 2 мл/кг/ч; с 3-го по 4-й час — 1 мл/кг/ч; начиная с 5-го часа — 0,6 мл/кг/ч.
Например, пациенту с массой тела 70 кг назначают:
с 1-го по 2-й час: 150 мл/ч (2 мл/кг/ч), что соответствует приблизительно 50 каплям/мин, с 3-го по 4-й час: 75 мл/ч (1 мл/кг/ч) — приблизительно 25 капель/мин, начиная с 5-го часа: 45 мл/ч (0,6 мл/кг/ч) — приблизительно 15 капель/мин.
Поддерживающая терапия/парентеральное питание
45–75 мл/ч, что соответствует 15–25 каплям/мин (0,6–1,0 мл/кг/ч).
Продолжительность применения: Аминоплазмаль Гепа-10% следует применять до тех пор, пока существует угроза развития печеночной энцефалопатии.
Противопоказания
нарушения аминокислотного обмена непеченочной этиологии, шок различной этиологии, ацидоз, гипергидратация, гипокалиемия, гипонатриемия.
Данных относительно применения Аминоплазмаля Гепа-10% у детей в возрасте до 2 лет нет. Поэтому до получения достоверных сведений введение препарата этим пациентам не рекомендуется.
Побочные эффекты
при применении препарата по показаниям и в рекомендуемых дозах не выявлены.
Особые указания
пациентам с сопутствующей почечной недостаточностью Аминоплазмаль Гепа-10% назначают только после оценки риска терапии и ожидаемого благоприятного эффекта. Дозу подбирают в зависимости от уровня мочевины и креатинина в сыворотке крови. С осторожностью назначают при лечении пациентов с повышенной осмолярностью плазмы крови. Терапия аминокислотами не заменяет принятых для лечения печеночной энцефалопатии терапевтических мероприятий, таких как применение слабительных средств, применение лактулозы и/или очищение кишечника от микроорганизмов с помощью антибиотиков.
Инфузию Аминоплазмаля Гепа-10% следует сочетать с введением углеводов. Клинический контроль должен включать регулярную проверку водного и электролитного баланса плазмы крови. Введение электролитов осуществляется по потребности.
Взаимодействия
фармакологические взаимодействия не известны. В связи с риском микробного обсеменения и физико-химической несовместимости не рекомендуется вводить какие-либо другие препараты в р-р Аминоплазмаля Гепа-10%.
Передозировка
передозировка или слишком высокая скорость инфузии может обусловить тошноту, озноб, рвоту и потерю аминокислот через почки. Введение препарата следует прекратить и возобновить позднее при сниженной скорости инфузии.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре до 25 °С. После вскрытия флакона препарат должен быть использован немедленно. Неиспользованное содержимое хранению не подлежит.