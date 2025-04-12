Паста Розенталя (Pasta of Rosental)
Паста Розенталя инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 100 г смеси содержат: йода — 0,25 г этанола 96% — 5 г; хлороформа — 80 г;
вспомогательные вещества: парафин.
Лекарственная форма
Смесь.
Основные физико-химические свойства: cмесь представляет собой буро-красного цвета суспензию с запахом хлороформа.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли. Код АТХ М02А Х10.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Оказывает местное раздражающее, отвлекающее и антисептическое действие. Фармакологическое действие препарата обусловлено свойствами действующих веществ, входящих в его состав. Так, хлороформ, спирт этиловый и йод при нанесении на кожу оказывают местнораздражающее действие, что приводит к рефлекторным изменениям в организме и, таким образом, уменьшает ощущение боли. Кроме того, йод и спирт этиловый обладают бактерицидными свойствами.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
Симптоматическое местное лечение ревматизма, миозита, невралгии, невритов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Заболевания кожи различной этиологии.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препарат не следует применять одновременно с лекарственными средствами для местного применения, содержащие эфирные масла, аммиак, а также с препаратами для наружного применения, содержащих органические соединения, так как может наблюдаться денатурация белковых компонентов.
Несовместим с бриллиантовым зеленым, с дезинфицирующими лекарственными средствами, содержащими ртуть, луга, восстановители.
Особенности применения
Не допускать попадания препарата на слизистые оболочки.
Способ применения и дозы
Применять наружно, местно. С помощью тампона наносить в виде сетки на пораженные участки 1 раз в сутки. Избыток снять ватно-марлевым тампоном. Длительность лечения зависит от вида заболевания, состояния пациента, достигнутого эффекта.
Дети
Детям препарат не применять.
Побочные реакции
Реакции гиперчувствительности, включая отек Квинке контактный дерматит, крапивница.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 50 г во флаконах.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «Тернофарм».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ООО «Тернофарм». Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4. Тел./Факс: (0352) 521–444, www.ternopharm.com.ua