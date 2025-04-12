Фармакодинамика.

Оказывает местное раздражающее, отвлекающее и антисептическое действие. Фармакологическое действие препарата обусловлено свойствами действующих веществ, входящих в его состав. Так, хлороформ, спирт этиловый и йод при нанесении на кожу оказывают местнораздражающее действие, что приводит к рефлекторным изменениям в организме и, таким образом, уменьшает ощущение боли. Кроме того, йод и спирт этиловый обладают бактерицидными свойствами.

Фармакокинетика.

Не изучалась.