Различные препараты

Паста Розенталя (Pasta of Rosental)

Паста Розенталя смесь флакон 50 г №1
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Характеристики
Производитель
Тернофарм
Форма выпуска
Смесь
Условия продажи
Без рецепта
Вес
50 г
ATC-группа
Регистрация
UA/0701/01/01 от 05.07.2019

Паста Розенталя инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 100 г смеси содержат: йода — 0,25 г этанола 96% — 5 г; хлороформа — 80 г;

вспомогательные вещества: парафин.

Лекарственная форма

Смесь.

Основные физико-химические свойства: cмесь представляет собой буро-красного цвета суспензию с запахом хлороформа.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли. Код АТХ М02А Х10.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Оказывает местное раздражающее, отвлекающее и антисептическое действие. Фармакологическое действие препарата обусловлено свойствами действующих веществ, входящих в его состав. Так, хлороформ, спирт этиловый и йод при нанесении на кожу оказывают местнораздражающее действие, что приводит к рефлекторным изменениям в организме и, таким образом, уменьшает ощущение боли. Кроме того, йод и спирт этиловый обладают бактерицидными свойствами.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Показания

Симптоматическое местное лечение ревматизма, миозита, невралгии, невритов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Заболевания кожи различной этиологии.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат не следует применять одновременно с лекарственными средствами для местного применения, содержащие эфирные масла, аммиак, а также с препаратами для наружного применения, содержащих органические соединения, так как может наблюдаться денатурация белковых компонентов.

Несовместим с бриллиантовым зеленым, с дезинфицирующими лекарственными средствами, содержащими ртуть, луга, восстановители.

Особенности применения

Не допускать попадания препарата на слизистые оболочки.

Способ применения и дозы

Применять наружно, местно. С помощью тампона наносить в виде сетки на пораженные участки 1 раз в сутки. Избыток снять ватно-марлевым тампоном. Длительность лечения зависит от вида заболевания, состояния пациента, достигнутого эффекта.

Дети

Детям препарат не применять.

Побочные реакции

Реакции гиперчувствительности, включая отек Квинке контактный дерматит, крапивница.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г во флаконах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Тернофарм».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

ООО «Тернофарм». Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4. Тел./Факс: (0352) 521–444, www.ternopharm.com.ua