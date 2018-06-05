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Белладонны экстракт (Belladonnae extractum) (9071) - инструкция по применению ATC-классификация

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Белладонны экстракт (Belladonnae extractum)
Цена в городе Киев
от 53,15 грн
Без рецепта
10 шт от 53,15 грн
В наличии в 463 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Суппозитории ректальные
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
C05A X03 Прочие препараты, комбинации
Регистрационное удостоверение
UA/7335/01/01 от 05.06.2018

Белладонны экстракт инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 суппозиторий содержит экстракта белладонны густого (Belladonnae extractum spissum) в пересчете на сумму алкалоидов (1: 5) (экстрагент 20% (об/об) этанол) 0,23 мг — 0,015 г;

вспомогательные вещества: фенол, твердый жир.

Лекарственная форма

Суппозитории ректальные.

Основные физико-химические свойства: суппозитории от белого с кремовым оттенком до светло-желтого с коричневатым оттенком цвета, с незначительными вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения. Код АТС С05А ​​Х03.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Суппозитории с экстрактом красавки оказывают спазмолитическое (холинолитические) действие. Фармакологическое действие препарата обусловлено комплексом алкалоидов, входящих в его состав (атропин, скополамин и др.). Вследствие М-холиноблокирующего эффекта алкалоидов устраняется спазм мускулатуры кишечника, уменьшается перистальтика кишечника.

Фармакокинетика.

При введении суппозитория в прямую кишку эффект препарата проявляется через 15–90 мин. Продолжительность резорбционного действия алкалоидов колеблется 2 — 6 часов. Фенол оказывает бактерицидное и противогрибковое действие.

Показания

Геморрой и трещины заднего прохода.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к красавке и другим компонентам препарата. Заболевания сердечно-сосудистой системы, при которых увеличение частоты сердечных сокращений нежелательно: мерцательная аритмия, тахикардия, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, митральный стеноз, тяжелая артериальная гипертензия. Глаукома. Задержка мочи или предрасположенность к ней. Миастения. Заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающееся непроходимостью. Гипертермический синдром. Тиреотоксикоз. Острое кровотечение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При применении с ингибиторами МАО возникает аритмия сердца, с хинидином, новокаинамидом — наблюдается суммирование холинолитического эффекта. Препарат может уменьшать продолжительность и глубину действия наркотических средств, ослабляет анальгезирующее действие опиатов.

При одновременном применении с димедролом или дипразином действие препарата усиливается, с нитратами, галоперидолом, кортикостероидами для системного применения — возрастает вероятность повышения внутриглазного давления, с сертралином — усиливается депрессивный эффект обоих препаратов, со спиронолактоном, миноксидилом — снижается эффект спиронолактона и миноксидила, с пенициллинами — усиливается эффект обоих препаратов, с низатидином — усиливается действие низатидина, кетоконазолом — уменьшается всасывание кетоконазола, с аскорбиновой кислотой и аттапульгитом — снижается действие атропина, с пилокарпином — снижается эффект пилокарпина при лечении глаукомы, с окспренолоном — снижается антигипертензивный эффект препарата. Под действием октадина возможно уменьшение гипосекреторного действия атропина, который ослабляет действие М-холиномиметиков и антихолинэстеразных средств. При одновременном применении с сульфаниламидными препаратами возрастает риск поражения почек, препаратами, содержащими калий — возможно образование язв кишечника, с нестероидными противовоспалительными средствами — риск образования язв желудка и возникновения кровотечений.

Действие препарата может усиливаться при одновременном применении других препаратов с антимускариновим эффектом: М-холиноблокаторов, противопаркинсонических препаратов (амантадин), спазмолитиков, некоторых антигистаминных средств, препаратов группы бутирофенона, фенотиазинов, диспирамидов, хинидина и трициклических антидепрессантов, неселективных ингибиторов обратного захвата моноаминов.

Угнетение перистальтики под действием атропина может привести к изменению всасывания других лекарственных средств.

Способ применения и дозы

Применяют взрослым. Суппозиторий освобождают от упаковки, разрезав ее ножницами по контуру суппозитория, и вводят глубоко в прямую кишку по 1 суппозиторию 2–3 раза в сутки.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально с учетом течения и тяжести заболевания, достигнутого терапевтического эффекта, общей тактики лечения. Рекомендуемая продолжительность курса лечения составляет 5–7 дней.

Дети

Данных о безопасности и эффективности применения препарата у детей нет.

Побочные реакции

Со стороны желудочно-кишечного тракта: сухость во рту, жажда, нарушение вкусовых ощущений, дисфагия, снижение моторики кишечника до атонии, уменьшение тонуса желчевыводящих путей и желчного пузыря.

Со стороны почек и мочевыводящих путей: затруднение и задержка мочеиспускания.

Со стороны сердца: сердцебиение, аритмия, включая экстрасистолию, ишемия миокарда.

Со стороны сосудов: покраснение лица, ощущение приливов.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение.

Со стороны органов зрения: расширение зрачков, фотофобия, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления.

Со стороны дыхательной системы и органов средостения: уменьшение секреторной активности и тонуса бронхов, что приводит к образованию вязкой мокроты, которая тяжело откашливается.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, крапивница, эксфолиативный дерматит, гиперемия.

Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции, анафилактический шок.

Другие: уменьшение потоотделения, сухость кожи, дизартрия.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 суппозиториев в стрипах.

По 2 стрипа в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Монфарм».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 19100, Черкасская обл., г. Монастырище, ул. Заводская, 8.

Белладонны экстракт
Белладонны экстракт суппозитории ректальные, №10
от 53,15 грн
В наличии в 463 аптеках
Цены в аптеках
Белладонны экстракт
Белладонны экстракт суппозитории ректальные, №10
от 53,15 грн
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