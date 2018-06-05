Белладонны экстракт (Belladonnae extractum) (9071) - инструкция по применению ATC-классификация
Белладонны экстракт инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: 1 суппозиторий содержит экстракта белладонны густого (Belladonnae extractum spissum) в пересчете на сумму алкалоидов (1: 5) (экстрагент 20% (об/об) этанол) 0,23 мг — 0,015 г;
вспомогательные вещества: фенол, твердый жир.
Лекарственная форма
Суппозитории ректальные.
Основные физико-химические свойства: суппозитории от белого с кремовым оттенком до светло-желтого с коричневатым оттенком цвета, с незначительными вкраплениями.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения. Код АТС С05А Х03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Суппозитории с экстрактом красавки оказывают спазмолитическое (холинолитические) действие. Фармакологическое действие препарата обусловлено комплексом алкалоидов, входящих в его состав (атропин, скополамин и др.). Вследствие М-холиноблокирующего эффекта алкалоидов устраняется спазм мускулатуры кишечника, уменьшается перистальтика кишечника.
Фармакокинетика.
При введении суппозитория в прямую кишку эффект препарата проявляется через 15–90 мин. Продолжительность резорбционного действия алкалоидов колеблется 2 — 6 часов. Фенол оказывает бактерицидное и противогрибковое действие.
Показания
Геморрой и трещины заднего прохода.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к красавке и другим компонентам препарата. Заболевания сердечно-сосудистой системы, при которых увеличение частоты сердечных сокращений нежелательно: мерцательная аритмия, тахикардия, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, митральный стеноз, тяжелая артериальная гипертензия. Глаукома. Задержка мочи или предрасположенность к ней. Миастения. Заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающееся непроходимостью. Гипертермический синдром. Тиреотоксикоз. Острое кровотечение.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При применении с ингибиторами МАО возникает аритмия сердца, с хинидином, новокаинамидом — наблюдается суммирование холинолитического эффекта. Препарат может уменьшать продолжительность и глубину действия наркотических средств, ослабляет анальгезирующее действие опиатов.
При одновременном применении с димедролом или дипразином действие препарата усиливается, с нитратами, галоперидолом, кортикостероидами для системного применения — возрастает вероятность повышения внутриглазного давления, с сертралином — усиливается депрессивный эффект обоих препаратов, со спиронолактоном, миноксидилом — снижается эффект спиронолактона и миноксидила, с пенициллинами — усиливается эффект обоих препаратов, с низатидином — усиливается действие низатидина, кетоконазолом — уменьшается всасывание кетоконазола, с аскорбиновой кислотой и аттапульгитом — снижается действие атропина, с пилокарпином — снижается эффект пилокарпина при лечении глаукомы, с окспренолоном — снижается антигипертензивный эффект препарата. Под действием октадина возможно уменьшение гипосекреторного действия атропина, который ослабляет действие М-холиномиметиков и антихолинэстеразных средств. При одновременном применении с сульфаниламидными препаратами возрастает риск поражения почек, препаратами, содержащими калий — возможно образование язв кишечника, с нестероидными противовоспалительными средствами — риск образования язв желудка и возникновения кровотечений.
Действие препарата может усиливаться при одновременном применении других препаратов с антимускариновим эффектом: М-холиноблокаторов, противопаркинсонических препаратов (амантадин), спазмолитиков, некоторых антигистаминных средств, препаратов группы бутирофенона, фенотиазинов, диспирамидов, хинидина и трициклических антидепрессантов, неселективных ингибиторов обратного захвата моноаминов.
Угнетение перистальтики под действием атропина может привести к изменению всасывания других лекарственных средств.
Способ применения и дозы
Применяют взрослым. Суппозиторий освобождают от упаковки, разрезав ее ножницами по контуру суппозитория, и вводят глубоко в прямую кишку по 1 суппозиторию 2–3 раза в сутки.
Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально с учетом течения и тяжести заболевания, достигнутого терапевтического эффекта, общей тактики лечения. Рекомендуемая продолжительность курса лечения составляет 5–7 дней.
Дети
Данных о безопасности и эффективности применения препарата у детей нет.
Побочные реакции
Со стороны желудочно-кишечного тракта: сухость во рту, жажда, нарушение вкусовых ощущений, дисфагия, снижение моторики кишечника до атонии, уменьшение тонуса желчевыводящих путей и желчного пузыря.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: затруднение и задержка мочеиспускания.
Со стороны сердца: сердцебиение, аритмия, включая экстрасистолию, ишемия миокарда.
Со стороны сосудов: покраснение лица, ощущение приливов.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение.
Со стороны органов зрения: расширение зрачков, фотофобия, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления.
Со стороны дыхательной системы и органов средостения: уменьшение секреторной активности и тонуса бронхов, что приводит к образованию вязкой мокроты, которая тяжело откашливается.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, крапивница, эксфолиативный дерматит, гиперемия.
Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции, анафилактический шок.
Другие: уменьшение потоотделения, сухость кожи, дизартрия.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 15 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 суппозиториев в стрипах.
По 2 стрипа в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «Монфарм».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 19100, Черкасская обл., г. Монастырище, ул. Заводская, 8.