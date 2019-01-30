Дермасан (Dermasan) (90177) - инструкция по применению ATC-классификация
Дермасан инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Заявитель
- Местонахождение заявителя
Состав
действующие вещества:
1 мл препарата содержит: глицерина в пересчете на 85% 0,25 г; аммиака раствора 10% 0,25 мл; этанола 96% 0,25 мл;
вспомогательное вещество: вода очищенная.
Лекарственная форма
Жидкость накожная.
Основные физико-химические свойства: бесцветная прозрачная жидкость с запахом аммиака.
Фармакотерапевтическая группа
Средства со смягчающим и защитным действием. Код ATС D02A X.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Лекарственное средство оказывает противовоспалительное и антисептическое действие, улучшает упругость кожи.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
Применяют при сухости кожи рук и трещинах.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата; язвенные, гнойничковые, травматические повреждения кожи рук.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Взаимодействие не известно.
Особенности применения
Не нарушать правила применения лекарственного средства. Предотвращать попадание в глаза и на слизистые. Не применять при трещинах сосков молочной железы.
При случайном попадании Дермасана на слизистые глаза — промыть водой несколько раз (в течение 15 минут с перерывом 10 минут) или 3% раствором борной кислоты. Если лекарственное средство попало в нос и глотку, применяют 0,5% раствор лимонной кислоты или натуральные соки. В случае случайного приема внутрь — пить воду, фруктовый сок, молоко, лучше — 0,5% раствор лимонной кислоты или 1% раствор уксусной кислоты до полной нейтрализации содержимого желудка.
Способ применения и дозы
Применяют наружно для взрослых. Препарат втирать в чисто вымытую с мылом и хорошо высушенную полотенцем кожу рук 2–3 раза в день.
Срок применения обусловлен достигнутым эффектом.
Дети
Опыт применения препарата для лечения детей отсутствует.
Побочные реакции
Раздражение, дерматиты, экзема в месте аппликаций, аллергические реакции.
Срок годности
2 года.
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 50 мл во флаконах.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «ФИТОФАРМ».
Заявитель
ЧАО «ФИТОФАРМ».
Местонахождение заявителя
Украина, 02152, г. Киев, проспект Павла Тычины, дом 1В, офис А 504.