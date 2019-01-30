Не нарушать правила применения лекарственного средства. Предотвращать попадание в глаза и на слизистые. Не применять при трещинах сосков молочной железы.

При случайном попадании Дермасана на слизистые глаза — промыть водой несколько раз (в течение 15 минут с перерывом 10 минут) или 3% раствором борной кислоты. Если лекарственное средство попало в нос и глотку, применяют 0,5% раствор лимонной кислоты или натуральные соки. В случае случайного приема внутрь — пить воду, фруктовый сок, молоко, лучше — 0,5% раствор лимонной кислоты или 1% раствор уксусной кислоты до полной нейтрализации содержимого желудка.