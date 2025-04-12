с профилактической целью взрослым назначают внутрь по 0,05–0,1 г/сут; в период беременности, в послеродовой период и при низком содержании витамина С в грудном молоке — по 0,3 г/сут в течение 10–15 дней, после чего профилактически по 0,1 г/сут в течение всего периода кормления грудью. Детям назначают с лечебной целью — по 0,05–0,1 г 2–3 раза в сутки.

Лечебные дозы для взрослых составляют 0,05–0,1 г 3–5 раз в сутки. Продолжительность лечения зависит от характера и тяжести заболевания.