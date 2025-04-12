Кислота аскорбиновая с глюкозой (Acidum ascorbinicum cum glucoso)
Кислота аскорбиновая с глюкозой инструкция по применению
Состав
Кислота аскорбиновая - 100 мг
Глюкозы моногидрат - 877 мг
Фармакологические свойства
кислота аскорбиновая (витамин С) участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, процессов свертывания крови, регенерации тканей, образовании стероидных гормонов, синтезе коллагена и проколлагена, нормализации проницаемости капилляров. Глюкоза принимает участие в энергетическом и углеводном обмене, обладает детоксикационными свойствами.
Показания Кислота аскорбиновая с глюкозой
гипо- и авитаминоз С, геморрагический диатез, носовые, легочные, маточные и другие кровотечения, инфекционные заболевания и различные интоксикации, заболевания печени, болезнь Аддисона, медленно заживающие раны, язвы, переломы костей, дистрофия. Применяют также для повышения физической и умственной работоспособности, в период беременности и кормления грудью.
Применение Кислота аскорбиновая с глюкозой
с профилактической целью взрослым назначают внутрь по 0,05–0,1 г/сут; в период беременности, в послеродовой период и при низком содержании витамина С в грудном молоке — по 0,3 г/сут в течение 10–15 дней, после чего профилактически по 0,1 г/сут в течение всего периода кормления грудью. Детям назначают с лечебной целью — по 0,05–0,1 г 2–3 раза в сутки.
Лечебные дозы для взрослых составляют 0,05–0,1 г 3–5 раз в сутки. Продолжительность лечения зависит от характера и тяжести заболевания.
Противопоказания
гиперкоагуляция, тромбофлебит, склонность к тромбозам, сахарный диабет.
Побочные эффекты
гипергликемия, глюкозурия, АГ.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре.