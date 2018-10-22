Дип Рилиф (Deep Relief) (87587) - инструкция по применению ATC-классификация
Дип Рилиф инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Дип Рилиф — комбинированный препарат для наружного применения, содержащий ибупрофен и ментол природного происхождения. Ибупрофен — производное соединение фенилпропионовой кислоты — является представителем группы НПВП, обладает обезболивающим, противовоспалительным действием, обусловленным угнетением простагландин-синтетазы. Действие левоментола, оптического изомера ментола, обусловлено рефлекторными реакциями, связанными с раздражением чувствительных нервных окончаний в коже. Ментол стимулирует ноцицепторы кожи. В результате происходит высвобождение пептидов, оказывающих сосудорасширяющее действие. Препарат Дип Рилиф оказывает отвлекающее, раздражающее действие и облегчает боль.
Фармакокинетика. Ибупрофен при местном применении хорошо и быстро всасывается через кожу. В системный кровоток попадает в очень незначительном количестве. Cmax ибупрофена в плазме крови достигается через 2 ч после применения препарата и составляет 0,6 мкг/мл. Величина абсорбции ибупрофена при местном применении составляет ≈5% величины абсорбции при пероральном применении.
Показания Дип Рилиф
Дип Рилиф рекомендуется применять для облегчения боли и уменьшения воспаления при ревматической, мышечной и суставной боли, при боли в позвоночнике, а также при боли и отеках при повреждении, растяжении связок и спортивных травмах.
Применение Дип Рилиф
только для наружного применения. Запаянное отверстие тубы необходимо проколоть шипом, который находится в верхней внешней части колпачка.
При каждом применении использовать 1–4 см геля из тубы, содержащей 50 или 100 г геля, и 4–10 см из тубы, содержащий 15 г геля. Нанести гель на болевой участок с последующим легким втиранием до полного впитывания. В случае необходимости применять до 3 раз в сутки, но не чаще чем через каждые 4 ч. Если через 2 нед улучшения состояния не наблюдается, следует обратиться к врачу. На место нанесения геля нельзя накладывать повязку.
Дети. Дип Рилиф противопоказан для применения у детей в возрасте до 12 лет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к ибупрофену, левоментолу, ацетилсалициловой кислоте или какому-либо компоненту препарата или другим НПВП (включая пероральное применение); БА и наличие в анамнезе приступов БА, крапивницы или острого ринита, обусловленных приемом ацетилсалициловой кислоты или других НПВП; применение на поврежденной или обнаженной (без эпителия) коже; одновременное применение на одной и той же области с другими препаратами для местного применения; наличие местной инфекции.
Побочные эффекты
следующие побочные реакции могут возникать как местные побочные реакции: раздражение кожи, сыпь, зуд, покраснение, сухость кожи, ощущение жжения, контактный дерматит и крапивница.
Со стороны пищеварительного тракта, в зависимости от количества нанесенного геля, участка нанесения, целостности кожи, длительности лечения, наличия окклюзионной повязки возможны, хотя и маловероятны: боль в животе, диспепсия и почечная недостаточность у лиц с наличием в анамнезе заболеваний почек.
При лечении ибупрофеном отмечены такие реакции гиперчувствительности:
а) неспецифические аллергические реакции и анафилаксия;
б) реакции повышенной чувствительности со стороны дыхательных путей, включающие БА, обострение БА, бронхоспазм и одышку, можно ожидать у пациентов с наличием в анамнезе или в настоящее время болеющих БА или аллергическими заболеваниями;
в) сыпь, зуд, крапивница, пурпура, ангионевротический отек и редко — пузырчатый дерматоз (включая эпидермальный некролиз и полиморфную эритему).
Особые указания
препарат содержит пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи, поэтому перед применением необходимо проверить чувствительность на небольшом участке кожи.
Пациентам с нарушением функции почек и с активной формой язвы желудка и двенадцатиперстной кишки перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом.
Нельзя наносить гель рядом со слизистой оболочкой, на губы, ноздри, участки возле глаз, половых органов и анального отверстия, а также на поврежденную или раздраженную кожу. В случае попадания геля на вышеперечисленные участки необходимо немедленно смыть препарат большим количеством чистой воды.
После применения геля необходимо всегда мыть руки, если они не являются объектом лечения.
При глотании препарата пациенту необходимо немедленно обратиться к врачу или в ближайший пункт неотложной помощи.
На место нанесения геля нельзя накладывать герметичную повязку.
Следует прекратить применение препарата в случае появления сыпи или раздражения.
Нежелательные реакции можно уменьшить путем использования минимальной эффективной дозы в течение кратчайшего возможного периода.
При появлении каких-либо нежелательных эффектов, а также в случае отсутствия улучшения или при ухудшении состояния пациенту необходимо обратиться к врачу.
Применение ибупрофена, как и других лекарственных средств, подавляющих синтез ЦОГ/простагландинов, может нарушить фертильность. Женщинам, которые не могут забеременеть или которые проходят исследование на фертильность, следует отказаться от применения препарата.
Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не рекомендуется применять в I и II триместр беременности или в период кормления грудью. Препарат противопоказан в III триместр беременности, поскольку в случае достаточной системной концентрации существует риск задержки родов, преждевременного закрытия артериального протока, повышения вероятности проявления кровотечения у матери и ребенка и повышения риска отеков у матери.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не установлена.
Взаимодействия
при одновременном применении с ацетилсалициловой кислотой или другими препаратами группы НПВП повышается риск появления побочных эффектов. НПВП могут взаимодействовать с лекарственными средствами, предназначенными для снижения АД, и могут усиливать влияние антикоагулянтов, хотя такая вероятность для препаратов местного действия очень низкая.
Несовместимость. Не применять с другими лекарственными средствами местного применения.
Передозировка
при местном применении передозировка маловероятна. Симптомы, обусловленные действием ибупрофена: тошнота, головная боль, сонливость, артериальная гипотония, рвота. Показана коррекция электролитного баланса.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.