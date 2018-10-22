препарат содержит пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи, поэтому перед применением необходимо проверить чувствительность на небольшом участке кожи.

Пациентам с нарушением функции почек и с активной формой язвы желудка и двенадцатиперстной кишки перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом.

Нельзя наносить гель рядом со слизистой оболочкой, на губы, ноздри, участки возле глаз, половых органов и анального отверстия, а также на поврежденную или раздраженную кожу. В случае попадания геля на вышеперечисленные участки необходимо немедленно смыть препарат большим количеством чистой воды.

После применения геля необходимо всегда мыть руки, если они не являются объектом лечения.

При глотании препарата пациенту необходимо немедленно обратиться к врачу или в ближайший пункт неотложной помощи.

На место нанесения геля нельзя накладывать герметичную повязку.

Следует прекратить применение препарата в случае появления сыпи или раздражения.

Нежелательные реакции можно уменьшить путем использования минимальной эффективной дозы в течение кратчайшего возможного периода.

При появлении каких-либо нежелательных эффектов, а также в случае отсутствия улучшения или при ухудшении состояния пациенту необходимо обратиться к врачу.

Применение ибупрофена, как и других лекарственных средств, подавляющих синтез ЦОГ/простагландинов, может нарушить фертильность. Женщинам, которые не могут забеременеть или которые проходят исследование на фертильность, следует отказаться от применения препарата.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не рекомендуется применять в I и II триместр беременности или в период кормления грудью. Препарат противопоказан в III триместр беременности, поскольку в случае достаточной системной концентрации существует риск задержки родов, преждевременного закрытия артериального протока, повышения вероятности проявления кровотечения у матери и ребенка и повышения риска отеков у матери.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не установлена.