Тифим Ви вакцина для профилактики брюшного тифа полисахаридная жидкая (Typhim Vi vaccine for the prevention of typhoid fever polysaccharide liquid)
Тифим Ви вакцина для профилактики брюшного тифа полисахаридная жидкая инструкция по применению
Состав
Вакцина на основе компонентов (капсулярный антиген) возбудителя брюшного тифа.
Показания Тифим Ви вакцина для профилактики брюшного тифа полисахаридная жидкая
профилактика брюшного тифа.
Применение Тифим Ви вакцина для профилактики брюшного тифа полисахаридная жидкая
однократно п/к или в/м. Специфический иммунитет развивается приблизительно через 2–3 нед после вакцинации и сохраняется в течение не менее 3 лет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к одному из компонентов вакцины, период беременности, возраст до 5 лет. Дети младшего возраста очень редко болеют брюшным тифом, поэтому детям в возрасте до 2 лет проводить вакцинацию не рекомендуют. К решению вопроса о вакцинации детей в возрасте от 2 до 5 лет следует подходить индивидуально.
Побочные эффекты
в течение 24 ч после вакцинации часто наблюдается незначительная болезненность в месте инъекции. Редко — гиперемия или уплотнение в месте инъекции, повышение температуры тела.
Особые указания
при повышенной температуре тела или инфекционном заболевании вакцинацию следует отложить.