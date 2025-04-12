повышенная чувствительность к одному из компонентов вакцины, период беременности, возраст до 5 лет. Дети младшего возраста очень редко болеют брюшным тифом, поэтому детям в возрасте до 2 лет проводить вакцинацию не рекомендуют. К решению вопроса о вакцинации детей в возрасте от 2 до 5 лет следует подходить индивидуально.