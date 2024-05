квинаприл гидролизуется в печени с образованием квинаприлата, который является ингибитором АПФ. АПФ — это пептидилдипептидаза, которая превращает ангиотензин I в сосудосуживающее вещество ангиотензин II.

Угнетение АПФ приводит к уменьшению образования ангиотензина II, который оказывает сосудосуживающее действие в тканях и плазме крови, а это приводит к уменьшению секреции альдостерона и, как следствие, повышению концентрации калия в сыворотке крови. Повышение активности ренина в плазме крови является следствием прекращения отрицательной обратной связи между ангиотензином II и секрецией ренина.

Поскольку АПФ также метаболизирует молекулу брадикинина (сосудорасширяющий пептид), угнетение АПФ приводит к повышению активности циркулирующих и локальных калликреин-кининовых систем (и, как следствие, активации простагландинов системы). Возможно, этот механизм играет роль в реализации гипотензивного действия ингибиторов АПФ и развитии определенных побочных реакций.

В дополнение клинические исследования показали, что квинаприл уменьшает индуцированное ацетилхолином сужения сосудов, что свидетельствует об улучшении функции эндотелия.

Еще одним эффектом, механизм которого пока остается невыясненным, является повышение чувствительности к инсулину.

Фармакодинамика. У пациентов с АГ квинаприл снижает АД в положении лежа и стоя без компенсаторного повышения ЧСС.

Во время исследований гемодинамики квинаприл вызывал значительное снижение периферического артериального сопротивления. Обычно клинически значимые изменения почечного тока плазмы крови и скорости клубочковой фильтрации отсутствуют.

Начало антигипертензивного действия отмечают в пределах 1 ч, а максимальный эффект достигается обычно примерно через 2–4 ч после приема препарата.

Максимальный гипотензивный эффект определенной дозы квинаприла преимущественно достигается через 3–4 нед. В случае применения суточной дозы антигипертензивный эффект сохраняется даже при длительной терапии.

Внезапное прекращение применения квинаприла не приводит к быстрому чрезмерному повышению АД (феномен отдачи).

Исследование гемодинамики у пациентов с сердечной недостаточностью показали, что квинаприл вызывает снижение периферического системного сопротивления и увеличение емкости вен. Это приводит к уменьшению пред- и постнагрузки на сердце (снижение давления наполнения желудочков). Кроме того, при лечении квинаприлом наблюдалось увеличение сердечного выброса, ударного индекса и толерантности к физической нагрузке.

Одновременное применение ингибитора АПФ с блокатором рецепторов ангиотензина II оценивали в двух крупных рандомизированных контролируемых исследованиях (ONTARGET [ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial/Всемирное продолжающееся исследование конечной точки по изучению применения телмисартана в виде монотерапии и в комбинации с рамиприлом] и VA NEPHRON-D [The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes/Исследование у ветеранов с нефропатией и сахарным диабетом]).

Исследование ONTARGET проводили с участием пациентов с сердечно-сосудистыми или цереброваскулярными заболеваниями в анамнезе или сахарным диабетом II типа с признаками поражения органов-мишеней. Исследование VA NEPHRON D проводили с участием пациентов с сахарным диабетом II типа и диабетической нефропатией.

Эти исследования не продемонстрировали значительного благоприятного воздействия на почечные и/или сердечно-сосудистые исходы и летальность, в то же время отмечено повышение риска гиперкалиемии, острого поражения почек и/или артериальной гипотензии по сравнению с монотерапией. Учитывая схожие фармакодинамические свойства, эти результаты касаются также и других ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II.

Поэтому у пациентов с диабетической нефропатией не следует одновременно применять ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II.

Исследование ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints/Исследование применения алискирена у пациентов с сахарным диабетом II типа с использованием сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний почек как конечных точек) проводили для оценки преимуществ добавления алискирена к стандартной терапии ингибитором АПФ или блокатором рецепторов ангиотензина II у пациентов с сахарным диабетом II типа и хроническим заболеванием почек, сердечными заболеваниями или двумя болезнями одновременно. Это исследование прекращено преждевременно из-за повышенного риска нежелательных последствий. Как летальный исход от сердечно-сосудистых заболеваний, так и инсульт фиксировали чаще в группе применения алискирена по сравнению с группой плацебо, а побочные реакции и некоторые тяжелые побочные реакции (гиперкалиемия, артериальная гипотензия и нарушение функции почек) чаще возникали в группе применения алискирена по сравнению с группой плацебо.

Дети. В рандомизированном исследовании с применением квинаприла в целевых дозах 2,5; 5; 10 и 20 мг, которое проводили с участием 112 детей и взрослых с гипертензией или предельным повышением АД в течение 8 нед (2 нед применения препарата в двойном слепом режиме и 6 нед расширенного исследования), не удалось достичь главной цели — снижения диастолического АД после 2 нед лечения. Что касается систолического АД (второстепенная цель при оценке эффективности), на 2-й неделе отмечена только статистически значимая линейная зависимость реакции от дозы препарата во всех группах лечения, причем показатели у пациентов, получавших квинаприл в дозе 20 мг 1 раз в сутки, значительно отличались от показателей у пациентов, получавших плацебо.

Долговременное влияние квинаприла на рост, половое созревание и общее развитие не исследовалось.

Фармакокинетика. После приема внутрь C max Аккупро в плазме крови достигается в пределах 1 ч. Абсорбция составляет примерно 60% и не зависит от приема пищи. После абсорбции Аккупро деэтерифицируется до основного активного метаболита — квинаприлата и незначительных неактивных метаболитов. Очевидный T ½ Аккупро составляет примерно 1 ч. C max квинаприлата в плазме крови выявляют примерно через 2–3 ч после приема внутрь квинаприла. Связывание квинаприла и квинаприлата с белками крови составляет примерно 97%. Около 60% введенной дозы квинаприла выводится почками, а 40% — с калом. Квинаприлат удаляется главным образом путем почечной экскреции, полупериод эффективной аккумуляции составляет примерно 3 ч, полупериод диссоциации АПФ — около 26 ч.

Нормальную динамику уровней квинаприла и квинаприлата в плазме крови регистрировали у пациентов с почечной недостаточностью, клиренс креатинина у которых составлял до 60 мл/мин. У пациентов с клиренсом креатинина <60 мл/мин уровни квинаприлата выше, время достижения C max в плазме крови увеличивается, а также увеличивается T ½ .

Фармакокинетические исследования, проведенные с участием пациентов с заболеванием почек в терминальной стадии, которые находились на постоянном гемодиализе или на амбулаторном перитонеальном диализе, показали, что диализ лишь незначительно влияет на выведение квинаприла и квинаприлата.

Выведение квинаприлата также снижено у пациентов пожилого возраста (>65 лет) и у пациентов с сердечной недостаточностью тяжелой степени. Замедленное выведение коррелирует с нарушением функции почек, часто отмечается у людей пожилого возраста. Поэтому у пациентов с нарушением функции почек средней (клиренс креатинина 30–60 мл/мин) или тяжелой степени (10–30 мл/мин) и у пациентов пожилого возраста может возникнуть необходимость в снижении дозы квинаприла.

У больных алкогольным циррозом печени концентрации квинаприлата снижены вследствие нарушения деэтерификации Аккупро. Исследования на крысах показали, что Аккупро и его метаболиты не проникают через ГЭБ.

Биодоступность. Основываясь на результатах определения наличия лекарственного средства в моче, степень абсорбции квинаприла после перорального применения составляет около 60%.

Период кормления грудью. После однократного приема квинаприла в дозе 20 мг у 6 женщин, кормящих грудью, соотношение концентрации квинаприла в молоке и плазме крови составляло 0,12. Квинаприл не выявляют в грудном молоке через 4 ч после введения. Уровни квинаприлата в молоке были ниже предела определения (<5 мкг/л) в каждый из моментов исследования. Считается, что вместе с грудным молоком ребенок может получить около 1,6% материнской дозы квинаприла, скорректированной в соответствии с массой тела.

Дети. Фармакокинетику квинаприла изучали в ходе исследования с однократным введением препарата (0,2 мг/кг) 24 детям в возрасте от 2,5 мес до 6,8 года и исследования с многократным введением препарата (0,016–0,468 мг/кг) 38 детям в возрасте 5–16 лет со средней массой тела 66 кг (дети младшего школьного возраста) или 98 кг (подростки).

Как и у взрослых, квинаприл быстро превращался в квинаприлат. C max квинаприлата, как правило, достигается через 1–2 ч после введения препарата, после чего снижается, причем средний T ½ составляет 2,3 ч. У младенцев и детей младшего возраста экспозиция после однократного введения 0,2 мг/кг сопоставима с экспозицией у взрослых после однократного введения 10 мг. В ходе исследования с многократным введением препарата детям школьного возраста и подросткам показатели AUC и C max квинаприлата линейно увеличивались при повышении дозы квинаприла в мг/кг.