Белластезин (Bellasthesinum) (60379) - инструкция по применению ATC-классификация
Белластезин инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Белластезин — комбинированный препарат, в состав которого входит экстракт красавки и бензокаин. Оказывает анальгезирующее и спазмолитическое действие. Анальгезирующее действие обусловлено эффектом бензокаина — местного анестетика, а спазмолитическое действие — эффектом алкалоидов красавки.
Показания Белластезин
спазмы и боль в желудке; желчнокаменная болезнь — для устранения спазма; при спазмах гладких мышц других органов брюшной полости.
Применение Белластезин
Белластезин назначают внутрь по 1 таблетке не более 3 раз в сутки. Продолжительность приема зависит от тяжести заболевания, терапевтического эффекта, применения препарата в качестве монотерапии или в комплексе с другими средствами.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов Белластезина, глаукома, подозрение на глаукому, аденома предстательной железы; период кормления грудью.
Побочные эффекты
сухость во рту, агевзия, потеря аппетита, сонливость, головокружение, тахикардия, нарушение речи, возбуждение, расширение зрачков.
Особые указания
Дети. Клинические данные об эффективности и безопасности применения препарата у детей отсутствуют.
Применение в период беременности и кормления грудью возможно только в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Препарат не рекомендуют принимать лицам, деятельность которых требует высокой концентрации внимания, быстроты психических и физических реакций.
Взаимодействия
взаимодействия Белластезина с другими лекарственными средствами не изучались.
Передозировка
случаи острой передозировки препарата Белластезин не описаны. Можно предположить, что при передозировке следует ожидать увеличение выраженности описанных побочных эффектов. В таких случаях показаны симптоматическое лечение и госпитализация.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.