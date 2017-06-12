Дети. Клинические данные об эффективности и безопасности применения препарата у детей отсутствуют.

Применение в период беременности и кормления грудью возможно только в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Препарат не рекомендуют принимать лицам, деятельность которых требует высокой концентрации внимания, быстроты психических и физических реакций.