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Белластезин (Bellasthesinum) (60379) - инструкция по применению ATC-классификация

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Белластезин (Bellasthesinum)
Цена в городе Киев
от 49,21 грн
Без рецепта
10 шт от 49,21 грн
В наличии в 566 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
A03D B02** Сумма алкалоидов красавки в комбинации с анальгетиками
Регистрационное удостоверение
UA/6219/01/01 от 12.06.2017

Белластезин инструкция по применению

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. Белластезин — комбинированный препарат, в состав которого входит экстракт красавки и бензокаин. Оказывает анальгезирующее и спазмолитическое действие. Анальгезирующее действие обусловлено эффектом бензокаина — местного анестетика, а спазмолитическое действие — эффектом алкалоидов красавки.

Показания Белластезин

спазмы и боль в желудке; желчнокаменная болезнь — для устранения спазма; при спазмах гладких мышц других органов брюшной полости.

Применение Белластезин

Белластезин назначают внутрь по 1 таблетке не более 3 раз в сутки. Продолжительность приема зависит от тяжести заболевания, терапевтического эффекта, применения препарата в качестве монотерапии или в комплексе с другими средствами.

Противопоказания

индивидуальная непереносимость компонентов Белластезина, глаукома, подозрение на глаукому, аденома предстательной железы; период кормления грудью.

Побочные эффекты

сухость во рту, агевзия, потеря аппетита, сонливость, головокружение, тахикардия, нарушение речи, возбуждение, расширение зрачков.

Особые указания

Дети. Клинические данные об эффективности и безопасности применения препарата у детей отсутствуют.
Применение в период беременности и кормления грудью возможно только в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Препарат не рекомендуют принимать лицам, деятельность которых требует высокой концентрации внимания, быстроты психических и физических реакций.

Взаимодействия

взаимодействия Белластезина с другими лекарственными средствами не изучались.

Передозировка

случаи острой передозировки препарата Белластезин не описаны. Можно предположить, что при передозировке следует ожидать увеличение выраженности описанных побочных эффектов. В таких случаях показаны симптоматическое лечение и госпитализация.

Условия хранения

в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Белластезин
Белластезин таблетки блистер, №10
от 49,21 грн
В наличии в 566 аптеках
Цены в аптеках
Белластезин
Белластезин таблетки блистер, №10
от 49,21 грн
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