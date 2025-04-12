Различные комбинированные кардиологические препараты

Ландышево-валериановые капли (Convallari-valeriana drops)

Ландышево-валериановые капли капли оральные флакон-капельница 25 мл №1
Цены в Киев
от 26,73 грн
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Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Капли оральные
Условия продажи
Без рецепта
Объем
25 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/8636/01/01 от 21.06.2018

Ландышево-валериановые капли инструкция по применению

Состав

Настойка ландыша - 50 %

Настойка валерианы - 50 %

Фармакологические свойства

относятся к фармакотерапевтической группе средств, влияющих на сердечно-сосудистую систему. Препарат обладает седативным и кардиотропным эффектами, обусловленными веществами, содержащимися в валериане (эфирное масло, алкалоиды и т.д.) и ландыше (сердечные гликозиды).

Показания Ландышево-валериановые капли

кардионевроз, начальная стадия хронической сердечной недостаточности, при вегетативных неврозах (в сочетании с седативными средствами).

Применение Ландышево-валериановые капли

назначают взрослым внутрь по 15–20 капель 2–3 раза в сутки.

Противопоказания

не установлены.

Побочные эффекты

не выявлены.

Условия хранения

в прохладном, защищенном от света месте.