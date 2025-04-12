Ландышево-валериановые капли (Convallari-valeriana drops)
Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Капли оральные
Условия продажи
Без рецепта
Объем
25 мл
Регистрация
UA/8636/01/01 от 21.06.2018
Ландышево-валериановые капли инструкция по применению
Состав
Настойка ландыша - 50 %
Настойка валерианы - 50 %
Фармакологические свойства
относятся к фармакотерапевтической группе средств, влияющих на сердечно-сосудистую систему. Препарат обладает седативным и кардиотропным эффектами, обусловленными веществами, содержащимися в валериане (эфирное масло, алкалоиды и т.д.) и ландыше (сердечные гликозиды).
Показания Ландышево-валериановые капли
кардионевроз, начальная стадия хронической сердечной недостаточности, при вегетативных неврозах (в сочетании с седативными средствами).
Применение Ландышево-валериановые капли
назначают взрослым внутрь по 15–20 капель 2–3 раза в сутки.
Противопоказания
не установлены.
Побочные эффекты
не выявлены.
Условия хранения
в прохладном, защищенном от света месте.