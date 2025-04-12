относятся к фармакотерапевтической группе средств, влияющих на сердечно-сосудистую систему. Препарат обладает седативным и кардиотропным эффектами, обусловленными веществами, содержащимися в валериане (эфирное масло, алкалоиды и т.д.) и ландыше (сердечные гликозиды).