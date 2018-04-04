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Грудной сбор № 1 (Species pectoralis № 1) (59181) - инструкция по применению ATC-классификация

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Грудной сбор № 1 (Species pectoralis № 1)
Цена в городе Киев
от 44,23 грн
Без рецепта
20 шт от 44,23 грн 1 шт от 42,50 грн 1 шт от 67,00 грн 20 шт от 67,00 грн
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В наличии в 353 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Сбор
Количество штук в упаковке
20 шт.
ATC-група
R05C A10 Комбинации
Регистрационное удостоверение
UA/2193/01/01 от 04.04.2018

Грудной сбор № 1 инструкция по применению

Показания к применению

Воспалительные заболевания дыхательных путей (бронхит, бронхопневмония, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь).

Противопоказания

Гиперчувствительность.

Способ применения

5 г (1 столовая ложка) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) холодной кипяченой воды , закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают в процеженный настой. Настой доводят кипяченой водой до 200 мл. Взрослые принимают в теплом виде по 1/2 стакана 2-3 раза в день после еды. Дети в зависимости от возраста - от 1 столовой ложки до 1/4 стакана 2-3 раза в день после еды. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

2 фильтр-пакета помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) холодной кипяченой воды , закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин. Взрослые принимают в теплом виде по 1/2 стакана 2-3 раза в день после еды. Дети в зависимости от возраста - от 1 столовой ложки до 1/4 стакана 2-3 раза в день после еды. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше + 25 градусов. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный отвар хранить в прохладном (8-15 градусов) месте не более 2-х дней.

Категория отпуска

Без рецепта.

Грудной сбор № 1
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г, №20
от 44,23 грн
В наличии в 353 аптеках
Цены в аптеках
Грудной сбор № 1
Грудной сбор № 1 сбор фильтр-пакет 1.5 г, №20
от 44,23 грн
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