Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияГематохелп с ягодами черники (Hematohelp with blueberry berries) Гематохелп с ягодами черники (Hematohelp with blueberry berries) (576522) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 30,00 грн Без рецепта 1 шт от 30,00 грн В наличии в 163 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Витапак Вес 40 г Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия