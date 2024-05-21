Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотГороховый протеин (Pea protein)

Гороховый протеин (Pea protein) (576497) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Гороховый протеин (Pea protein)
Цена в городе Киев
от 567,00 грн
Без рецепта
1 шт от 567,00 грн
В наличии в 3 аптеках других городов
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Порошок
Вес
340 г
Диетические добавки
2.5. Диетические добавки — источники аминокислот