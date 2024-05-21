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Гарциния (576491) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гарциния
Цена в городе Киев
от 851,00 грн
Без рецепта
120 шт, 1000 мг от 851,00 грн
В наличии в 3 аптеках других городов
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
1000 мг
Количество штук в упаковке
120 шт.
Диетические добавки
9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме