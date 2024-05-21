Диетические добавкиДиетические добавки к пище для лиц, контролирующих массу телаДиетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организмеГарциния Гарциния (576491) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 851,00 грн Без рецепта 120 шт, 1000 мг от 851,00 грн В наличии в 3 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель NOW FOODS Форма выпуска Таблетки Дозировка 1000 мг Количество штук в упаковке 120 шт. Диетические добавки 9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме