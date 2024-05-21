Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиШампуниВинезим Шардоне шампунь для волос (Vinesime Chardonnay hair shampoo) Винезим Шардоне шампунь для волос (Vinesime Chardonnay hair shampoo) (576377) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 484,03 грн Без рецепта 1 шт от 484,03 грн В наличии в 1 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Bourgogne Beauty Объем 200 мл Косметические средства 3.1. Шампуни