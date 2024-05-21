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Вистабон Тенди (Vistabon Tendi) (576250) - инструкция по применению Диетические добавки

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Вистабон Тенди (Vistabon Tendi)
Цена в городе Киев
от 979,57 грн
Без рецепта
30 шт от 979,57 грн
В наличии в 42 аптеках других городов
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Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата