Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, содержащие эфирные маслаАфлубин Аэросепт (Aflubin Aerosept) Афлубин Аэросепт (Aflubin Aerosept) (576242) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 250,10 грн Без рецепта 30 шт от 250,10 грн В наличии в 12 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Domaco Форма выпуска Пастилки Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 7.2. Диетические добавки, содержащие эфирные масла