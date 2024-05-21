Диетические добавкиДиетические добавки к пище различных группДиетические добавки для улучшения состояния кожи, ногтей, волосБьюти коллаген пептиды (Beauty collagen peptides) Бьюти коллаген пептиды (Beauty collagen peptides) (576177) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 657,00 грн Без рецепта 1 шт от 657,00 грн В наличии в 3 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель VP Laboratory LTD Форма выпуска Порошок Вес 150 г Диетические добавки 15.3. Диетические добавки для улучшения состояния кожи, ногтей, волос