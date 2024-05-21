Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-Теанин (L-Theanine) L-Теанин (L-Theanine) (576141) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 1151,00 грн Без рецепта 60 шт от 1151,00 грн В наличии в 4 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Solgar Vitamin and Herb Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 2.5. Диетические добавки — источники аминокислот