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Гастроцид форте (Gastrocid forte) (576011) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гастроцид форте (Gastrocid forte)
Цена в городе Киев
от 110,00 грн
Без рецепта
24 шт от 110,00 грн 1 шт от 120,00 грн
В наличии в 62 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки жевательные
Количество штук в упаковке
24 шт.
Диетические добавки
8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ