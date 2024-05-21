Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТГастроцид форте (Gastrocid forte) Гастроцид форте (Gastrocid forte) (576011) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 110,00 грн Без рецепта 24 шт от 110,00 грн 1 шт от 120,00 грн В наличии в 62 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Здравофарм Форма выпуска Таблетки жевательные Количество штук в упаковке 24 шт. Диетические добавки 8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ