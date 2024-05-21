Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряL-Бетаргин (L-Betargin) L-Бетаргин (L-Betargin) (576009) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 696,19 грн Без рецепта 20 шт от 696,19 грн В наличии в 3 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Ворвартс Фарма Форма выпуска Раствор питьевой Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря