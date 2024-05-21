Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТГастромол (Gastromol) Гастромол (Gastromol) (575947) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 180,00 грн Без рецепта 20 шт от 180,00 грн В наличии в 164 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Deltaspharma India Private Limited Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ