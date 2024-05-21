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Артросила форте (Artrosila forte) (575866) - инструкция по применению Диетические добавки

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Артросила форте (Artrosila forte)
Цена в городе Киев
от 208,60 грн
Без рецепта
10 шт от 208,60 грн
В наличии в 223 аптеках
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Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
11.1. Диетические добавки, преимущественно влияющие на хрящевую ткань сустава