Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаВитадетокс (Vitadetox) Витадетокс (Vitadetox) (575814) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 30 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Аптека Гаевского Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 14.2. Диетические добавки, способствующие детоксикации организма