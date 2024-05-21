Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыханияАнгицим (Angitsim)

Ангицим (Angitsim) (575746) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Ангицим (Angitsim)
Цена в городе Киев
от 140,00 грн
Без рецепта
20 шт от 140,00 грн 20 шт от 140,00 грн
В наличии в 63 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания