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Витоника глицин (Vitonika glycine) (575465) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Витоника глицин (Vitonika glycine)
Цена в городе Киев
Без рецепта
60 шт, 150 мг Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
150 мг
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
1.3. Диетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозга