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Артишок+Куркума (Artichoke+Turmeric) (575328) - инструкция по применению Диетические добавки

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Артишок+Куркума (Artichoke+Turmeric)
Цена в городе Киев
от 103,00 грн
Без рецепта
50 шт от 103,00 грн
В наличии в 1 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
50 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря